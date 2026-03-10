“Enséñala si te atreves”: el pulso de Sadakat por su foto prohibida con Ecmel

Nadie se lo esperaba, pero Ecmel guarda un tesoro en su celda: una foto de cuando era joven con Sadakat. Resulta que, cuando eran adolescentes, estaban loquitos el uno por el otro y Ecmel todavía recuerda cómo le decía que ella era lo mejor que le había pasado en la vida. Pero la cosa acabó fatal: Sadakat se terminó casando con su propio hermano.

El pasado ha llamado a la puerta de la celda cuando los guardias han avisado a Ecmel de que tenía visita. Era ella, la gran jefa de los Albora. En cuanto se han visto, han saltado chispas. Ecmel, para chincharla, le ha enseñado la foto y le ha preguntado si tenía miedo de que la viera la familia. Pero Sadakat, que es más dura que una piedra, no se ha achantado: “Enséñasela a quien quieras si tienes narices”, le ha dicho.

Ecmel está muy quemado y le ha recordado que ha pagado muy caro todo lo que pasó entre ellos. Le ha dicho que no se va a librar de él y que le vienen días muy negros. Pero Sadakat no ha ido allí a recordar los viejos tiempos, sino a ponerle los puntos sobre las íes. Le ha dejado claro que, por mucho que se junte con los enemigos, nunca va a mandar en esas tierras.

La jefa lo tiene muy claro: Mardin es de sus hijos y de nadie más. Le ha dicho a Ecmel que se olvide de sus cuentos y de sus ilusiones, porque no va a oler el poder ni de lejos. “Ni tú ni Sahin vais a tocar lo que es mío”, le ha gritado. Aquel amor de chavales se ha convertido en un odio profundo, y Sadakat ha demostrado que no le tiembla el pulso ni con sus antiguos novios.