Capítulo 515

Digna y Damián deciden adelantar su boda y casarse esa misma tarde: “Me voy contigo al fin del mundo”

La pareja no quiere esperar más y Digna acepta la propuesta de Don Damián sin pensárselo dos veces.

Digna y Damián deciden adelantar su boda y casarse esa misma tarde: "Me voy contigo al fin del mundo"

Marta García
Publicado:

Don Damián se ha sincerado con Digna sobre por qué está tan ansioso con casarse con ella. “Tengo miedo a que vuelva a pasar algo que nos separe de nuevo”, le ha confesado.

Digna también le ha pedido perdón por anteponer que sus hijos asistieran a la boda a la celebración de esta en sí. “Mis hijos son importantes, pero no más que el amor que siento por ti”, le ha reconocido.

Así le ha pedido casarse cuanto antes. “Dentro de dos semanas cómo estaba planeado”, ha concretado feliz el patriarca. Pero finalmente ha propuesto loco de contento, “casémonos hoy mismo, ¡por la tarde!”. Y claro… ¡Digna ha aceptado! Parece que nos vamos de boda antes de lo que creíamos.

Series

Paula y Tasio se besan sin poder remediarlo y… ¡Manuela es testigo de todo!
Luz cree que Miguel podría padecer un trastorno autista, pero él no se lo toma bien: “Nadie le ha pedido que investigue nada”
Álvaro se presenta al puesto de transportista en la fábrica y… ¡coincide con Gabriel!
Tasio entrevista a Álvaro y… ¡Gabriel decide contratarle sin saber que es el novio de Beatriz!

Manu Baqueiro
