Capítulo 515
Digna y Damián deciden adelantar su boda y casarse esa misma tarde: “Me voy contigo al fin del mundo”
La pareja no quiere esperar más y Digna acepta la propuesta de Don Damián sin pensárselo dos veces.
Don Damián se ha sincerado con Digna sobre por qué está tan ansioso con casarse con ella. “Tengo miedo a que vuelva a pasar algo que nos separe de nuevo”, le ha confesado.
Digna también le ha pedido perdón por anteponer que sus hijos asistieran a la boda a la celebración de esta en sí. “Mis hijos son importantes, pero no más que el amor que siento por ti”, le ha reconocido.
Así le ha pedido casarse cuanto antes. “Dentro de dos semanas cómo estaba planeado”, ha concretado feliz el patriarca. Pero finalmente ha propuesto loco de contento, “casémonos hoy mismo, ¡por la tarde!”. Y claro… ¡Digna ha aceptado! Parece que nos vamos de boda antes de lo que creíamos.
