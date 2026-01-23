Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 60

Octavio se sacrifica por su familia y se lleva consigo a Saúl: ¡caen juntos por el acantilado!

El empresario decide tomarse la justicia por su mano y acaba él mismo con la vida de Saúl.

Octavio se sacrifica por su familia y se lleva consigo a Saúl: ¡caen juntos por el acantilado!

Publicidad

Julián López
Publicado:

Saúl ha logrado manipular al juez y no ha recibido una condena justa por todos sus crímenes. Octavio se desquicia y, para colmo, Saúl se intenta suicidar en prisión, llegando de urgencia al hospital donde está también Amanda en coma.

Octavio no va a dejar pasar la oportunidad, y soborna a un médico para ver a Saúl en privado. El empresario lo secuestra y se lo lleva al acantilado donde todo empezó, con el asesinato de Roberto tantos años atrás.

Saúl va a pagar por todo lo que ha hecho: por Estrella, por Mónica y por Amanda. Octavio acelera y se dirige sin miramientos al acantilado, dispuesto a acabar con Saúl… y con su propia vida.

Mientras tanto, Amanda se debate consigo misma y con el coma. Deben practicarle una cesárea para la seguridad del bebé. Escucha a lo lejos la voz de César, pero no consigue despertar.

En su sueño, cuando no ve a su bebé, la ansiedad y el miedo es demasiado grande para ella, y siguiendo la voz de su marido, abre los ojos y despierta.

Patricia le pide a David que él y Julia se queden con su bebé: “La vais a cuidar y va a tener un hermanito”

Patricia le pide a David que él y Julia se queden con su bebé: “La vais a cuidar y va a tener un hermanito”

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Un regalo inesperado siembra la duda sobre el paradero de Octavio: ¿está realmente muerto?

Un regalo inesperado siembra la duda sobre el paradero de Octavio: ¿está realmente muerto?

Amanda despierta del coma y da a luz al bebé de César: “Nuestro hijo te trajo de vuelta con nosotros”

Amanda despierta del coma y da a luz al bebé de César: “Nuestro hijo te trajo de vuelta con nosotros”

Octavio se sacrifica por su familia y se lleva consigo a Saúl: ¡caen juntos por el acantilado!

Octavio se sacrifica por su familia y se lleva consigo a Saúl: ¡caen juntos por el acantilado!

Patricia le pide a David que él y Julia se queden con su bebé: “La vais a cuidar y va a tener un hermanito”
Mejores momentos | Capítulo 60

Patricia le pide a David que él y Julia se queden con su bebé: “La vais a cuidar y va a tener un hermanito”

Álvaro se despide de Laura antes de entrar en la cárcel con una difícil petición: “Prométeme que me olvidarás”
Mejores momentos | Capítulo 60

Álvaro se despide de Laura antes de entrar en la cárcel con una difícil petición: “Prométeme que me olvidarás”

El final más cruel para Amanda: Octavio cae en la trampa y su hija recibe un disparo en el pecho al intentar salvarla
Mejores momentos | Capítulo 59

El final más cruel para Amanda: Octavio cae en la trampa y su hija recibe un disparo en el pecho al intentar salvarla

César y Octavio han encontrado el escondite de Saúl, pero el rescate ha acabado en tragedia.

La retorcida trampa de Saúl al no conseguir el amor de Amanda: quien quiera salvarla será el culpable de su muerte
Mejores momentos | Capítulo 59

La retorcida trampa de Saúl al no conseguir el amor de Amanda: quien quiera salvarla será el culpable de su muerte

Como nunca conseguirá lo que quiere, Saúl ha decidido ponerle fin a la vida de Amanda, pero no será él quien apriete el gatillo.

César comparte su remordimiento con Humberto: “Tendría que haber matado a Saúl”

César comparte su remordimiento con Humberto: “Tendría que haber matado a Saúl”

Octavio ataca a César por perder a Amanda: “Si le pasa algo, va a ser culpa tuya”

Octavio ataca a César por perder a Amanda: “Si le pasa algo, va a ser culpa tuya”

Disfruta de la banda sonora completa de Sueños de libertad

Disfruta de la banda sonora completa de Sueños de libertad

Publicidad