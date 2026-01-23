Octavio se sacrifica por su familia y se lleva consigo a Saúl: ¡caen juntos por el acantilado!

Saúl ha logrado manipular al juez y no ha recibido una condena justa por todos sus crímenes. Octavio se desquicia y, para colmo, Saúl se intenta suicidar en prisión, llegando de urgencia al hospital donde está también Amanda en coma.

Octavio no va a dejar pasar la oportunidad, y soborna a un médico para ver a Saúl en privado. El empresario lo secuestra y se lo lleva al acantilado donde todo empezó, con el asesinato de Roberto tantos años atrás.

Saúl va a pagar por todo lo que ha hecho: por Estrella, por Mónica y por Amanda. Octavio acelera y se dirige sin miramientos al acantilado, dispuesto a acabar con Saúl… y con su propia vida.

Mientras tanto, Amanda se debate consigo misma y con el coma. Deben practicarle una cesárea para la seguridad del bebé. Escucha a lo lejos la voz de César, pero no consigue despertar.

En su sueño, cuando no ve a su bebé, la ansiedad y el miedo es demasiado grande para ella, y siguiendo la voz de su marido, abre los ojos y despierta.