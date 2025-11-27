Sara ata cabos al recordar una conversación con su padre: “La culpa de todo es de Saúl”

La comandante Serrano está en la mansión Oramas para conseguir las declaraciones de todos los allegados a la familia de Emilio: es el sospechoso de la muerte de Estrella, y Sara no entiende nada.

Las dudas de Amanda provocan que Sara recuerde ciertas conversaciones con su padre, que en su momento tal vez no supo hilar, pero ahora todo estaba claro: “La culpa de todo es de Saúl, estoy segura”, señala la joven.

“Tenía pillado a mi padre, eligió matar a Estrella antes que ponerme en peligro”, le dice a Amanda cuando ésta pide explicaciones. Pero hay algo que no cuadra: Emilio estuvo con ella el día que Estrella desapareció. De hecho, Sara se encontró con su padre cuando estaba paseando con Estrella, y después de hablar con él fue cuando perdió el rastro de la madre de César.

Amanda le pide explicaciones a Sara, ¿por qué no contó todo esto antes? “Se lo prometí a mi padre”, le dice a Amanda, añadiendo que Emilio tenía miedo de que Saúl le hiciese algo a ella o a su madre.

Amanda le pide que le cuente todo a la comandante Serrano justo cuando es su turno para declarar, ¿se lo dirá a las autoridades?