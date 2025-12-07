La vida de Amanda se complica en La Encrucijada: Saúl la obliga a someterse a su chantaje para proteger a su padre

Al ver que Amanda no quería acercarse a él y rechazaba todos sus regalos, Saúl se vio obligado a mostrar el as que tenía guardado bajo la manga para intentar que la joven esté a su lado: le enseñó el vídeo en el que se veía como Octavio acababa con la vida de Emilio.

Amanda le pedirá explicaciones a su padre después de ver el vídeo, pero, como cree que está muy grave y le queda poco tiempo de vida, no podrá enfadarse con él todo lo que le gustaría. De hecho, se verá obligada a someterse al chantaje de Saúl para evitar que su padre vaya a la cárcel.

Mónica no soportará ver cómo su hermano hace lo que quiere con su marido y con Amanda y hará todo lo posible por acabar con su chantaje. Hasta pondrá su vida en peligro.

Además, Nando aprovechará el poder y la nueva situación económica de Saúl para acercarse a Julia e intimidarla, mientras que David estará cada vez más pendiente de ella. ¿Volverá a surgir algo entre ellos?

