Mejores momentos | Capítulo 36

Octavio sobrevive al disparo y recibe la visita de Amanda en el hospital: “Perdóname”

La joven se siente culpable por lo que su marido le ha hecho a su padre y no sabe cómo actuar con él a partir de ahora.

Patri Bea
Publicado:

César quiso llevar a Octavio al límite para que le confesase la verdad sobre la muerte de su padre, pero con lo que el mexicano no contaba era con que alguien dispararía a lo lejos y dejaría al empresario gravemente herido.

César arrincona a Octavio en busca de respuestas… ¡y un disparo lo interrumpe todo!

Gracias a que César evitó que se desangrase, los médicos han podido operar a Octavio y su vida ya no corre peligro. En un primer momento, el joven fue detenido como principal sospechoso de haber atentado con su vida, pero las pruebas demuestran que él no disparó a su suegro.

Amanda ha ido a ver a su padre avergonzada al hospital y sin saber cómo actuar. “Espero que todo esto sirva para que te des cuenta de qué clase de individuo tienes a tu lado”, le ha espetado Octavio a su hija.

La joven no ha querido alterarse ante el estado de salud de su padre, pero le ha recordado que, si no hubiese sido por César, se hubiese desangrado. Aun así, Amanda está muy confusa con todo lo ocurrido. ¿Qué decisión acabará tomando?

David reconoce haberse enamorado de Julia y rompe con Patricia: “Quiero el divorcio”

Crónica de una ruptura anunciada: así destrozó Patricia su matrimonio con David en La Encrucijada

El mexicano lleva a Octavio al acantilado, bajo la premisa de contar la verdad o acabar en el mar, pero un disparo lo cambia todo.

El marido de Patricia intenta una última vez que Julia apueste por su relación.

