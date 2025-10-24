Octavio sobrevive al disparo y recibe la visita de Amanda en el hospital: “Perdóname”

César quiso llevar a Octavio al límite para que le confesase la verdad sobre la muerte de su padre, pero con lo que el mexicano no contaba era con que alguien dispararía a lo lejos y dejaría al empresario gravemente herido.

Gracias a que César evitó que se desangrase, los médicos han podido operar a Octavio y su vida ya no corre peligro. En un primer momento, el joven fue detenido como principal sospechoso de haber atentado con su vida, pero las pruebas demuestran que él no disparó a su suegro.

Amanda ha ido a ver a su padre avergonzada al hospital y sin saber cómo actuar. “Espero que todo esto sirva para que te des cuenta de qué clase de individuo tienes a tu lado”, le ha espetado Octavio a su hija.

La joven no ha querido alterarse ante el estado de salud de su padre, pero le ha recordado que, si no hubiese sido por César, se hubiese desangrado. Aun así, Amanda está muy confusa con todo lo ocurrido. ¿Qué decisión acabará tomando?