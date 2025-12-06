La emoción de David al saber el nombre que Patricia le quiere poner al bebé: “Me hace muchísima ilusión”

El terror se apoderó de Patricia cuando comenzó a sangrar. Temía por su bebé, pero por suerte, no ha pasado nada grave, y la mujer se recupera lentamente en el hospital.

David la acompaña en estos momentos. A pesar de estar pasando un momento complicado, con un tenso divorcio entre medias, se preocupa por la mujer que una vez amó y por el bebé que van a tener.

Aquel bebé que tanto ansiaban y que parecía que iba a unir más que nunca a la pareja, acabó distanciándolos por completo. Pero esta inesperada visita al hospital ha servido también para saber el sexo del bebé.

“¿El futbolista?”, pregunta David, y Patricia confirma, pero “de la selección femenina”. ¡Van a tener una niña! David recibe la noticia con ilusión, y la emoción se desborda cuando Patricia le dice el nombre que le quiere poner, uno que conecta con David y que les hace, por un momento, volver a creer en el amor.

“¿De verdad le quieres poner Nuria?”, le pregunta David, aguantando a duras penas las lágrimas. Patricia le dice que siempre le gustó el nombre de su madre, y que el bebé lleve su nombre sería un hermoso gesto y homenaje hacia la mujer que crio a David.

Aunque esta reconexión de la pareja dura poco cuando David vuelve a poner tierra de por medio entre ellos. La reconciliación parece lejana, pero poco a poco parece que se van acercando más. ¿Podrá la pequeña Nuria unir a unos padres que tanto la desearon y que se distanciaron en el proceso?