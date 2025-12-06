Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¿Reconecta el matrimonio?

La emoción de David al saber el nombre que Patricia le quiere poner al bebé: “Me hace muchísima ilusión”

El matrimonio recupera algo de ilusión después de saber el sexo del bebé y el nombre tan especial que le quiere poner Patricia y que conecta con David.

David y Patricia

Publicidad

Julián López
Publicado:

El terror se apoderó de Patricia cuando comenzó a sangrar. Temía por su bebé, pero por suerte, no ha pasado nada grave, y la mujer se recupera lentamente en el hospital.

David la acompaña en estos momentos. A pesar de estar pasando un momento complicado, con un tenso divorcio entre medias, se preocupa por la mujer que una vez amó y por el bebé que van a tener.

Aquel bebé que tanto ansiaban y que parecía que iba a unir más que nunca a la pareja, acabó distanciándolos por completo. Pero esta inesperada visita al hospital ha servido también para saber el sexo del bebé.

“¿El futbolista?”, pregunta David, y Patricia confirma, pero “de la selección femenina”. ¡Van a tener una niña! David recibe la noticia con ilusión, y la emoción se desborda cuando Patricia le dice el nombre que le quiere poner, uno que conecta con David y que les hace, por un momento, volver a creer en el amor.

“¿De verdad le quieres poner Nuria?”, le pregunta David, aguantando a duras penas las lágrimas. Patricia le dice que siempre le gustó el nombre de su madre, y que el bebé lleve su nombre sería un hermoso gesto y homenaje hacia la mujer que crio a David.

Aunque esta reconexión de la pareja dura poco cuando David vuelve a poner tierra de por medio entre ellos. La reconciliación parece lejana, pero poco a poco parece que se van acercando más. ¿Podrá la pequeña Nuria unir a unos padres que tanto la desearon y que se distanciaron en el proceso?

Nando acorrala a Patricia y le amenaza con llevarse al bebé:

Nando acorrala a Patricia y le amenaza con llevarse al bebé: “Pienso volver a por mi hijo y a por Julia”

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

David y Patricia

La emoción de David al saber el nombre que Patricia le quiere poner al bebé: “Me hace muchísima ilusión”

Carolina Lapausa nos cuenta cómo es Luz, su personaje en Sueños de libertad: "Tiene mucho carácter, pero es muy leal"

Carolina Lapausa nos cuenta cómo es Luz, su personaje en Sueños de libertad: "Tiene mucho carácter, pero es muy leal"

Seren

La venganza de Seren se vuelve en su contra en los próximos capítulos de Renacer

Capítulo 452 de Sueños de libertad: 5 de diciembre: Cloe admite el plagio de Brossard al perfume de Luis
Resumen

Capítulo 452 de Sueños de libertad: 5 de diciembre: Cloe admite el plagio de Brossard al perfume de Luis

Gabriel grita a Julia delante de Begoña y ella se enfrenta a
Capítulo 452

Gabriel grita a Julia delante de Begoña y ella se enfrenta a él: “¡Se te ha ido la cabeza!”

Joaquín entra en pánico al descubrir que Gema está embarazada: “Está en juego tu vida”
Capítulo 452

Joaquín entra en pánico al descubrir que Gema está embarazada: “Está en juego tu vida”

La joven le cuenta a su marido que van a tener un hijo.

Gabriel, lleno de rabia, acusa a Andrés: “Creo que estás detrás de la visita de mi madre”
Capítulo 452

Gabriel, lleno de rabia, acusa a Andrés: “Creo que estás detrás de la visita de mi madre”

El abogado sospecha de su primo. Cree que él es quien ha traído a Delia a Toledo.

“No quiero que se sigan aprovechando de ti”: Carmen, al límite, intenta que Tasio abra los ojos

“No quiero que se sigan aprovechando de ti”: Carmen, al límite, intenta que Tasio abra los ojos

La nueva pareja sorpresa de la mansión: Ifakat y Sehmuz imaginan un futuro, ¿y un hijo juntos?

La nueva pareja sorpresa de la mansión: Ifakat y Sehmuz imaginan un futuro, ¿y un hijo juntos?

Jessica Serna presenta a Limita en Las hijas de la criada: “Sabe todos los secretos de los Valdés”

Jessica Serna presenta a Limita en Las hijas de la criada: “Sabe todos los secretos de los Valdés”

Publicidad