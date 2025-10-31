¡Fin de la mentira! Patricia se delata ante David y culpa a Julia del engaño: “Fue ella la que lo maquinó todo”

Julia se puso de parto antes de coger un vuelo rumbo a Londres, donde Patricia pensaba desentenderse de ella. El doctor Garay le dejó claro a la joven nada más dar a luz que se encontraba sola ante el peligro y que debía hacerse cargo del bebé sin la ayuda de la mujer de David.

Descubrir que Patricia está embarazada de verdad ha hecho que Julia entienda por qué ha querido darla de lado y ahora busca desesperadamente trabajo. David ha ido a verla al hospital y ella ha estado tentada a contarle la verdad, sobre todo para que entienda por qué no pueden estar juntos.

En mitad de la conversación, Patricia ha aparecido y se ha delatado antes de tiempo: “No te creas ni una palabra. Fue ella la que lo maquinó todo. Estaba desesperada y se aprovechó de mí”.

David se ha quedado en shock ante esas palabras, mientas Julia le dejaba claro a Patricia que no le había contado nada. ¿Quién acabará asumiendo las culpas? ¿Perdonará David a alguna?