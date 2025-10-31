Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 38

¡Fin de la mentira! Patricia se delata ante David y culpa a Julia del engaño: “Fue ella la que lo maquinó todo”

Como pensaba que Julia estaba destapando su plan, Patricia se ha adelantado acusándola de haberse aprovechado de ella.

¡Fin de la mentira! Patricia se delata ante David y culpa a Julia del engaño: “Fue ella la que lo maquinó todo”

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Julia se puso de parto antes de coger un vuelo rumbo a Londres, donde Patricia pensaba desentenderse de ella. El doctor Garay le dejó claro a la joven nada más dar a luz que se encontraba sola ante el peligro y que debía hacerse cargo del bebé sin la ayuda de la mujer de David.

Julia descubre que Patricia está embarazada de verdad y su plan se derrumba,

Descubrir que Patricia está embarazada de verdad ha hecho que Julia entienda por qué ha querido darla de lado y ahora busca desesperadamente trabajo. David ha ido a verla al hospital y ella ha estado tentada a contarle la verdad, sobre todo para que entienda por qué no pueden estar juntos.

En mitad de la conversación, Patricia ha aparecido y se ha delatado antes de tiempo: “No te creas ni una palabra. Fue ella la que lo maquinó todo. Estaba desesperada y se aprovechó de mí”.

David se ha quedado en shock ante esas palabras, mientas Julia le dejaba claro a Patricia que no le había contado nada. ¿Quién acabará asumiendo las culpas? ¿Perdonará David a alguna?

Saúl tiende una trampa a Octavio… ¡y Estrella muere!

Saúl tiende una trampa a Octavio… ¡y Estrella muere!

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Saúl provoca una nueva crisis entre César y Amanda: “Haz lo que quieras, pero fírmame el divorcio”

Saúl provoca una nueva crisis entre César y Amanda: “Haz lo que quieras, pero fírmame el divorcio”

Mónica confiesa a César la verdad: “Fui yo quién mató a tu padre”

Mónica confiesa a César la verdad: “Fui yo quién mató a tu padre”

Saúl siembra dudas en César: “¿Una cría que coge una pistola por primera vez en su vida se carga a dos hombres?”

Saúl siembra dudas en César: “¿Una cría que coge una pistola por primera vez en su vida se carga a dos hombres?”

Crisis en el grupo Oramas: se cae el proyecto del golf tras la confesión de Mónica
Mejores momentos | Capítulo 38

Crisis en el grupo Oramas: se cae el proyecto del golf tras la confesión de Mónica

¡Fin de la mentira! Patricia se delata ante David y culpa a Julia del engaño: “Fue ella la que lo maquinó todo”
Mejores momentos | Capítulo 38

¡Fin de la mentira! Patricia se delata ante David y culpa a Julia del engaño: “Fue ella la que lo maquinó todo”

Amanda se rompe ante César tras descubrir la mentira de su padre
Mejores momentos | Capítulo 37

“David vio cómo arrastraban el cuerpo de Roberto”: Amanda se rompe ante César tras descubrir la mentira de su padre

Después de que su hermano soltase la bomba, la joven ha ido corriendo a casa de su todavía marido para contarle lo que ha descubierto.

David destapa el gran secreto de tu padre: “Tú mataste a Roberto Hurtado”
Mejores momentos | Capítulo 37

David destapa el gran secreto de tu padre: “Tú mataste a Roberto Hurtado”

Cansado de escuchar cómo arremete contra César, el marido de Patricia decide desvelar frente a Amanda lo que lleva callando mucho tiempo.

Álvaro le entrega César los papeles del divorcio… ¡pero él los rompe en su cara!

Álvaro le entrega César los papeles del divorcio… ¡pero él los rompe en su cara!

Julia descubre que Patricia está embarazada de verdad y su plan se derrumba,

Julia descubre que Patricia está embarazada de verdad y su plan se derrumba, ¿cómo criará a su bebé sin dinero?

“Nunca podré reemplazarte”: Evren se sincera con Bahar y admite que su corazón sigue roto

“Nunca podré reemplazarte”: Evren se sincera con Bahar y admite que su corazón sigue roto

Publicidad