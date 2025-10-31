Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 37

David destapa el gran secreto de tu padre: “Tú mataste a Roberto Hurtado”

Cansado de escuchar cómo arremete contra César, el marido de Patricia decide desvelar frente a Amanda lo que lleva callando mucho tiempo.

Patri Bea
Publicado:

Octavio sigue muy molesto con César por lo ocurrido en el acantilado y continúa maldiciendo desde el día en el que llegó a sus vidas y comenzaron los problemas. Además, no entiende que después de haber puesto su vida en peligro, Amanda continúe defendiéndolo.

Cansado de las acusaciones y las excusas de su padre, David ha decidido soltar en mitad de la discusión el secreto que tanto tiempo le lleva comiendo por dentro: “Tú mataste a Roberto Hurtado”.

Amanda no daba crédito a lo que su hermano acababa de soltar, mientras que Octavio y Mónica se han quedado sin palabras. “Estaba allí y lo vi con mis propios ojos. Vi como arrastrasteis el cadáver, lo metisteis en el coche y lo tirasteis por el acantilado”, le ha dicho David a su padre mirándole a los ojos.

Amanda se ha quedado destrozada tras la confesión de su hermano, mientras que Octavio le dajaba claro a David que lo que acababa de hacer no se lo iba a perdonar nunca. ¿Qué pasará ahora?

Amanda se rompe ante César tras descubrir la mentira de su padre

Álvaro le entrega César los papeles del divorcio… ¡pero él los rompe en su cara!

Julia descubre que Patricia está embarazada de verdad y su plan se derrumba,
“Nunca podré reemplazarte”: Evren se sincera con Bahar y admite que su corazón sigue roto
¿Aún queda esperanza?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio, en shock al descubrir la jugada de Brossard
Avance

Tras una inquietante llamada, Tasio se da cuenta de la jugada de Massina y que Brossard está detrás de todo.

Capítulo 426 de Sueños de libertad; 30 de octubre: Andrés no recuerda nada de la explosión y María le promete que le ayudará a recuperar la memoria
Resumen

El joven De la Reina no se acuerda de nada del día que la fábrica explotó por culpa de su primo Gabriel.

Votación decisiva en la fábrica: se aprueba la venta a Massina del 51% de las acciones de Perfumerías de la Reina

Andrés no recuerda nada de la explosión, ¿habrá perdido la memoria?

“Soy un antiguo amigo”: Marta recibe la inquietante llamada de Eladio desde prisión

