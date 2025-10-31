David destapa el gran secreto de tu padre: “Tú mataste a Roberto Hurtado”

Octavio sigue muy molesto con César por lo ocurrido en el acantilado y continúa maldiciendo desde el día en el que llegó a sus vidas y comenzaron los problemas. Además, no entiende que después de haber puesto su vida en peligro, Amanda continúe defendiéndolo.

Cansado de las acusaciones y las excusas de su padre, David ha decidido soltar en mitad de la discusión el secreto que tanto tiempo le lleva comiendo por dentro: “Tú mataste a Roberto Hurtado”.

Amanda no daba crédito a lo que su hermano acababa de soltar, mientras que Octavio y Mónica se han quedado sin palabras. “Estaba allí y lo vi con mis propios ojos. Vi como arrastrasteis el cadáver, lo metisteis en el coche y lo tirasteis por el acantilado”, le ha dicho David a su padre mirándole a los ojos.

Amanda se ha quedado destrozada tras la confesión de su hermano, mientras que Octavio le dajaba claro a David que lo que acababa de hacer no se lo iba a perdonar nunca. ¿Qué pasará ahora?