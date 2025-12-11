“No puedo delatarte”: Amanda le oculta a Octavio la razón por la que Saúl le enseñó el vídeo tras una profunda conversación

Saúl tenía totalmente controlado a Octavio, y el empresario le estaba dando una vida de reyes en uno de los hoteles más lujosos de Oramas. Amanda decide plantarse ante su padre después de que Saúl le enseñase el vídeo de Octavio matando a Emilio.

Octavio está destruido por cómo han sucedido las cosas. Sentía afecto por Emilio, y no quería que su familia se enterase de estas formas, por eso lo ocultó hasta que la verdad le ha estallado en la cara.

Lo que el empresario no entiende es por qué Saúl decidió enseñarle el vídeo a Amanda. La joven le oculta la verdad: él está enamorado de ella, una enfermiza obsesión por ella que nubla todos sus juicios. Pero eso no podía decírselo a Octavio.

Amanda le dice que la razón por la que Saúl le enseñó el vídeo es para seguir presionando a Octavio, pero éste no se lo cree. “Quiere ponerte contra mí”, sospecha el empresario, que no duda en hacerle ver a su hija que debe hacer lo correcto, aunque eso implique entregarlo a la policía.

Los errores de su pasado están salpicando a sus hijos, y eso es algo que Octavio lamenta profundamente. “Haz lo que tengas que hacer, acaba con el chantaje”, le anima su padre, pero Amanda no es capaz de entregarle. “No puedo delatarte”, le dice, aguantando las lágrimas.

A pesar de todo, Amanda quiere a su padre, y le defenderá con uñas y dientes pase lo que pase. Esta profunda conversación supone un nuevo inicio para padre e hija, que se habían distanciado por momentos, firmando una tregua con un emotivo abrazo.