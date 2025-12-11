Capítulo 455 de Sueños de libertad; 11 de diciembre: Marta, sorprendida con la inesperada confesión de Cloe

En el Capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Carmen y David han imaginado cómo hubiese sido su vida si el sevillano no se hubiera ido a Galicia. Y…¡Carmen le ha dicho que se hubiesen casado! ¿Está empezando a tener más afinidad con él? ¿Qué tal seguirá su relación con Tasio?

Por otra parte, Delia le ha expresado a Gabriel su deseo de hacer las paces. Además Delia les ha confesado a los de La Reina (coaccionada por Gabriel) que ella le alejó de su padre (y el resto de su familia)...¡y que le hizo sufrir mucho! Pero Andrés o parece creerla mucho y sospecha que su primo está detrás de todo esto...

En otro orden de cosas, Gema y Joaquín no se ponen de acuerdo en un tema muy delicado. Gema, a pesar del riego que supone dar a luz a un bebé, quiere seguir adelante con el embarazo mientras que Joaquín no. Él antepone la vida de Gema a la del bebé. Así le cuenta desesperado a Digna, “la realidad es que mi mujer se puede morir durante el embarazo o en el parto”.

Además, Cristina ha recibido una noticia de lo más impactante. Beltrán se ha suicidado con tolueno, una sustancia muy tóxica que robó del laboratorio. ¡Está muy afectada!

Por otra parte, Damián y Digna viven su momento más dulce. Hasta él le dice, “me siento como un adolescente dando su primer beso”. La reconciliación entre ambos es total.

Por último, Cloe y Marta se abren en canal. Así la francesa le ha confesado que su familia no entendió bien que ella fuera bisexual. Es por eso que se fue joven de casa. Ante esta confesión, Marta también le ha contado su historia con Jaime y como “una persona especial” interfirió en su matrimonio. Finalmente le ha acabado aclarando que ahora quiere estar centrada en su marido, cosa que Cloe ha respetado. ¿Será este el final de #Marloe?

Vuelve a ver este capitulazo en atresplayer y descúbrelo.