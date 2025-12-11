Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 455 de Sueños de libertad; 11 de diciembre: Marta, sorprendida con la inesperada confesión de Cloe

Cloe le ha confesado a la empresaria que su familia no ha entendido nunca su forma de amar a mujeres y hombres indistintamente.

Capítulo 455 de Sueños de libertad; 11 de diciembre: Marta, sorprendida con la inesperada confesión de Cloe

Publicidad

En el Capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Carmen y David han imaginado cómo hubiese sido su vida si el sevillano no se hubiera ido a Galicia. Y…¡Carmen le ha dicho que se hubiesen casado! ¿Está empezando a tener más afinidad con él? ¿Qué tal seguirá su relación con Tasio?

Por otra parte, Delia le ha expresado a Gabriel su deseo de hacer las paces. Además Delia les ha confesado a los de La Reina (coaccionada por Gabriel) que ella le alejó de su padre (y el resto de su familia)...¡y que le hizo sufrir mucho! Pero Andrés o parece creerla mucho y sospecha que su primo está detrás de todo esto...

En otro orden de cosas, Gema y Joaquín no se ponen de acuerdo en un tema muy delicado. Gema, a pesar del riego que supone dar a luz a un bebé, quiere seguir adelante con el embarazo mientras que Joaquín no. Él antepone la vida de Gema a la del bebé. Así le cuenta desesperado a Digna, “la realidad es que mi mujer se puede morir durante el embarazo o en el parto”.

Además, Cristina ha recibido una noticia de lo más impactante. Beltrán se ha suicidado con tolueno, una sustancia muy tóxica que robó del laboratorio. ¡Está muy afectada!

Por otra parte, Damián y Digna viven su momento más dulce. Hasta él le dice, “me siento como un adolescente dando su primer beso”. La reconciliación entre ambos es total.

Por último, Cloe y Marta se abren en canal. Así la francesa le ha confesado que su familia no entendió bien que ella fuera bisexual. Es por eso que se fue joven de casa. Ante esta confesión, Marta también le ha contado su historia con Jaime y como “una persona especial” interfirió en su matrimonio. Finalmente le ha acabado aclarando que ahora quiere estar centrada en su marido, cosa que Cloe ha respetado. ¿Será este el final de #Marloe?

Vuelve a ver este capitulazo en atresplayer y descúbrelo.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés le reprocha a Delia que les haya mentido a todos

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés le reprocha a Delia que les haya mentido a todos

Capítulo 455 de Sueños de libertad; 11 de diciembre: Marta, sorprendida con la inesperada confesión de Cloe

Capítulo 455 de Sueños de libertad; 11 de diciembre: Marta, sorprendida con la inesperada confesión de Cloe

Delia se posiciona del lado de Gabriel y miente ante los De la Reina: “No fui una buena madre”

Delia se posiciona del lado de Gabriel y miente ante los De la Reina: “No fui una buena madre”

Cloe se sincera con Marta: “Mi familia no ha entendido nunca que quisiera ser libre”
Capítulo 455

Cloe se sincera con Marta: “Mi familia no ha entendido nunca que quisiera ser libre”

Cristina recibe una impactante noticia: Beltrán, su exnovio, ha muerto
Capítulo 455

Cristina recibe una impactante noticia: Beltrán, su exnovio, ha muerto

David sorprende a Carmen y ambos hablan de lo que hubiera pasado si no hubiesen roto su relación
Capítulo 455

David sorprende a Carmen y ambos hablan de lo que hubiera pasado si no hubiesen roto su relación

La complicidad entre la expareja crece por momentos. ¿Qué pensará Tasio de todo esto?

Así reaccionan los actores
Cambios en Punta do Bico

“Es una amenaza”: así reaccionarán los vecinos de Punta do Bico al regreso de los Valdés Lazariego

Los actores que interpretan a Clara, Antonio Barba Peláez y Adelina nos han contado cómo actuarán sus personajes ante la vuelta de esta familia a Galicia.

“Quiero saber qué chantaje te está haciendo”: Amanda se planta ante Octavio para detener a Saúl, esta noche en La Encrucijada

“Quiero saber qué chantaje te está haciendo”: Amanda se planta ante Octavio para detener a Saúl, esta noche en La Encrucijada

Evren arrincona a Uras en su despacho y lo obliga a enfrentarse a sí mismo: “No eres víctima de nada”

Evren arrincona a Uras en su despacho y lo obliga a enfrentarse a sí mismo: “No eres víctima de nada”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna se enterará del embarazo de Gema

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna se enterará del embarazo de Gema

Publicidad