Timur enloquece al pensar que Bahar espera un hijo de Evren: ¿la venganza más dolorosa?

Timur y Evren se han cruzado en el hospital y, como era de esperar, la tensión ha estallado entre los dos.

Evren le ha recordado a Timur que su hermano cometió un error y que él no piensa permitir que lo arrastre ni que siga haciéndole daño a Bahar. Timur, muy enfadado, le ha advertido: “No me hago responsable de lo que le pase si no se mantiene alejado de mi hija”. Evren no se ha quedado callado y le ha dejado claro que pagará por todo.

Con la rabia aún en el cuerpo, Timur ha ido a hablar con Yildirim. El jefe residente, sin darle demasiada importancia, ha soltado un comentario que lo ha dejado paralizado: “Pedimos una prueba de embarazo para la resonancia, pero Bahar no la ha traído. Juraría que está embarazada”.

Las palabras han retumbado en la cabeza de Timur como un mazazo. En ese mismo instante ha empezado a darle vueltas a una idea que lo consume: cree que el embarazo de Bahar no es casualidad, sino la venganza perfecta de Evren.

Lo peor de todo es que no sabe que es verdad: Bahar espera un hijo de Evren y, además, tienen planes de boda. ¿Asumirá esta vez que ha perdido?