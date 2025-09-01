“Lo difícil es que no la cague”: Abel Folk se moja sobre David y Amanda, los hijos de Octavio Oramas en La Encrucijada

Abel Folk ha demostrado ser un excelente actor en La Encrucijada. Encarnando a Octavio Oramas, nos ha enganchado a la ficción que arrasa los jueves en Antena 3.

El actor se ha pasado por la redacción de Atresmedia para responder a una serie de preguntas relacionadas con sus hijos en la ficción. Octavio quiere a David y Amanda, a su manera, pero son tan diferentes que chocan entre ellos.

Por eso, quién mejor que Abel Folk, el actor que interpreta al gran Octavio Oramas, puede mojarse para señalar cuál de sus hijos es más probable que, por ejemplo, lo deje todo por amor. “La romántica de la casa, Amanda”, señala Abel.

El actor no puede dejar de lado su papel de Octavio para lanzar varias pullas a David, su primogénito. Porque aunque cree que Amanda sería más probable que se olvide de un cumpleaños, el dardo va de todas formas para su otro hijo.

Las respuestas que ha dado el actor no tienen ningún desperdicio, pues señala de manera muy clara cuál de sus hijos sería más probable de cagarla en una reunión y, entre otras muchas, quién le pondría a sus hijos el nombre del padre. ¡Dale al play y descúbrelo!