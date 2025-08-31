Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

La próxima semana

Patricia idea un plan para acabar con su matrimonio: esto es lo que te espera en los próximos capítulos de La Encrucijada

La mujer no puede seguir ocultando su barriga falsa mucho más tiempo, y sabe que David va a acabar descubriéndola. Por eso, ha cambiado de estrategia.

Publicidad

La mentira de Patricia está llegando demasiado lejos, y ello lo sabe. No queda mucho tiempo hasta que David descubra que la tripa que lleva es falsa y que Julia está embarazada. Pero no se dará por vencida.

La propuesta de la mujer hacia la mexicana ha sido clara: deberá seducir a David. Julia no lo tiene nada claro… ¿podría ser el finde de su matrimonio? ¿Accederá a hacerlo?

Mientras, Amanda y César tomarán una decisión que cambiará el rumbo de sus vidas, pero un mensaje de Laura podría destruirlo todo…. ¿Se fiará Amanda de la abogada? ¿O escuchará a su corazón?

¡No te pierdas todo esto y mucho más en los próximos capítulos de La Encrucijada! El jueves, a las 22:50, disfruta de dos nuevos capítulos en Antena 3.

Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión desde atresplayer.

David escucha a Octavio y a Mónica confesando el asesinato de Roberto Hurtado y sufre un ataque de pánico

Davis escucha a Octavio y a Mónica confesando el asesinato de Roberto Hurtado y sufre un ataque de pánico
Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Digna y don Pedro en el capítulo 386 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Digna, tras enterarse de la enfermedad de don Pedro: ¿marcharse o quedarse con él?

Amanda y César

Patricia idea un plan para acabar con su matrimonio: esto es lo que te espera en los próximos capítulos de La Encrucijada

Halis

Seyran lo cuenta todo en televisión y hunde a los Korhan esta noche en Una nueva vida

Avance capítulo 383 de Sueños de libertad: El beso de Cristina y Luis desata nuevas dudas
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cristina se lanzará y besará a Luis

César Bravo, personaje de La Encrucijada
El jueves a las 22.50 horas

Amenazas, dolorosas verdades e intentos de asesinato: la guerra entre César y Octavio alcanza el límite en La Encrucijada

La marcha de Fina deja a una Marta destrozada... ¿qué le espera ahora a la mediana de los De la Reina?
¡No te lo pierdas!

La marcha de Fina deja a una Marta destrozada... ¿qué le espera ahora a la mediana de los De la Reina?

Su inesperada huida ha dejado a Marta rota y enfrentándose a un vacío difícil de llenar.

Ástrid Janer
Making of

Luces, cámara… ¡acción! Así fue el rodaje del accidente de César y Amanda en La Encrucijada

Descubre en exclusiva cómo se grabó una de las escenas más complicadas del último capítulo de la serie que está arrasando este verano.

Bahar

En los próximos capítulos de Renacer: un embarazo inesperado y un viaje al extranjero amenazan con separar a Bahar y Evren

Capítulo 382 de Sueños de libertad; 29 de agosto: Digna rompe con Pedro tras conocer toda la verdad

Capítulo 382 de Sueños de libertad; 29 de agosto: Digna rompe con Pedro tras conocer toda la verdad

Pelayo será gobernador civil de Toledo: “En un mes estaré tomando posesión del cargo”

Pelayo será gobernador civil de Toledo: “En un mes estaré tomando posesión del cargo”

Publicidad