Patricia idea un plan para acabar con su matrimonio: esto es lo que te espera en los próximos capítulos de La Encrucijada

La mentira de Patricia está llegando demasiado lejos, y ello lo sabe. No queda mucho tiempo hasta que David descubra que la tripa que lleva es falsa y que Julia está embarazada. Pero no se dará por vencida.

La propuesta de la mujer hacia la mexicana ha sido clara: deberá seducir a David. Julia no lo tiene nada claro… ¿podría ser el finde de su matrimonio? ¿Accederá a hacerlo?

Mientras, Amanda y César tomarán una decisión que cambiará el rumbo de sus vidas, pero un mensaje de Laura podría destruirlo todo…. ¿Se fiará Amanda de la abogada? ¿O escuchará a su corazón?

¡No te pierdas todo esto y mucho más en los próximos capítulos de La Encrucijada! El jueves, a las 22:50, disfruta de dos nuevos capítulos en Antena 3.

