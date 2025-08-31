La próxima semana
Patricia idea un plan para acabar con su matrimonio: esto es lo que te espera en los próximos capítulos de La Encrucijada
La mujer no puede seguir ocultando su barriga falsa mucho más tiempo, y sabe que David va a acabar descubriéndola. Por eso, ha cambiado de estrategia.
Publicidad
La mentira de Patricia está llegando demasiado lejos, y ello lo sabe. No queda mucho tiempo hasta que David descubra que la tripa que lleva es falsa y que Julia está embarazada. Pero no se dará por vencida.
La propuesta de la mujer hacia la mexicana ha sido clara: deberá seducir a David. Julia no lo tiene nada claro… ¿podría ser el finde de su matrimonio? ¿Accederá a hacerlo?
Mientras, Amanda y César tomarán una decisión que cambiará el rumbo de sus vidas, pero un mensaje de Laura podría destruirlo todo…. ¿Se fiará Amanda de la abogada? ¿O escuchará a su corazón?
¡No te pierdas todo esto y mucho más en los próximos capítulos de La Encrucijada! El jueves, a las 22:50, disfruta de dos nuevos capítulos en Antena 3.
Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión desde atresplayer.
Publicidad