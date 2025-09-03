Los recuerdos del primer embarazo de Bahar atormentan a Timur: “Qué imbécil he sido”.

Timur no puede quitarse de la cabeza la sospecha de que Bahar está embarazada de Evren. Y esa idea le golpea todavía más porque le trae de vuelta recuerdos de otro tiempo, cuando todo parecía distinto.

De repente, en su mente se han cruzado momentos del pasado: él y Bahar, felices, sacándose fotos con la barriga, hablando de su futuro y soñando con la llegada de su hijo. Ella sonreía con ilusión, intentando que él compartiera la misma emoción.

“Espera, esta vez sí…”, le decía Bahar mientras se acariciaba el vientre para que sintiera al bebé. Pero Timur, siempre ocupado, prefería estar en el trabajo. Incluso cuando ella le hizo notar una patadita del bebé, él la ignoró. “A mí no me emociona tanto como a ti”, respondió en su día.

Ahora, lo único que puede pensar es en su propio error. “Pobre Timur. Pero qué imbécil has sido”, ha dicho lamentándose. El recuerdo de lo que tuvo y perdió lo atormenta más que nunca, sobre todo al pensar que Bahar podría estar comenzando de nuevo con otro hombre.