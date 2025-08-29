Antena 3 LogoAntena3
César descubre la carta de suicidio de su padre… ¿será auténtica?

El mexicano por fin ha conseguido ver los documentos policiales del caso relacionado con su padre, y no le ha gustado nada lo que ha descubierto.

César descubre la carta de suicidio de su padre… ¿será auténtica?

Por fin César ha conseguido lo que quería: acceder a los documentos oficiales de la policía para descubrir qué es lo que ocurrió con la muerte de su padre y qué es lo que consta en los documentos.

Pero lo descubierto no tenía nada que ver con sus expectativas. Lo único que le ha mostrado la policía ha sido una carta de suicidio, donde, supuestamente, Roberto Hurtado reconocía sentirse perdido y no poder seguir adelante con su vida.

Además, también constaba una petición por parte de su madre para que el caso se archivase y no sea hablado a no ser que fuese dentro del ámbito policial. Mientras Laura analizaba los documentos, César se desmoronaba por momentos.

Pero el mexicano tiene claro que esa no puede ser la letra de su padre, y Amanda le ayudará a descubrirlo: contratarán a un perito de confianza para que resuelva el enigma.

¿Qué descubrirán?

