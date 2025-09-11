Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 23

Amanda le planta cara a su padre en un intercambio de amenazas: “Has estado a punto de matarme”

La joven está harta de las mentiras y secretos de su padre, y le echa en cara su intento de matar a César que casi acaba también con su vida.

Amanda le planta cara a su padre en un intercambio de amenazas: “Has estado a punto de matarme”

Publicidad

La relación padre-hija de Octavio y Amanda está en su momento más crítico. En un intento de matar a César, el mexicano se vio envuelto en un accidente de coche en el que también iba Amanda.

Y cuando la joven descubre que su padre estuvo detrás del accidente, se pone en contra de Octavio, aceptando un matrimonio rápido e improvisado con César que enfurece al empresario.

Octavio visita a su hija en su tienda de joyas, pero la conversación no ha sido muy amigable. ¡Las amenazas han volado! “Has estado a punto de matarme”, le reprocha Amanda cuando Octavio le hace creer que le interesa su vida.

“¡Estás en peligro!”: Amanda descubre que su padre ha intentado matar a César

“Te escuché amenazarle de muerte”, le dice su hija ante los intentos de Octavio de defenderse. Él es muy listo, y Amanda sabe que no irá dejando pruebas por ahí, pero también sabe que está detrás de todo.

“No va a haber vuelta atrás”, le señala Octavio ante la idea de casarse con el mexicano. Parece que Amanda ha tomado su decisión, ¿seguirá adelante con sus planes de boda con César?

La venganza de Álvaro y Laura se sale de control: ¡han pasado la noche juntos!

La venganza de Álvaro y Laura se sale de control: ¡han pasado la noche juntos!
Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Amanda le planta cara a su padre en un intercambio de amenazas: “Has estado a punto de matarme”

Amanda le planta cara a su padre en un intercambio de amenazas: “Has estado a punto de matarme”

La venganza de Álvaro y Laura se sale de control: ¡han pasado la noche juntos!

La venganza de Álvaro y Laura se sale de control: ¡han pasado la noche juntos!

Begoña

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña, muy preocupada por el estado de Marta

Digna
Resumen

Capítulo 391 de Sueños de libertad; 11 de septiembre: Digna, atrapada en su propia casa bajo amenazas de Pedro

Tasio
Capítulo 391

Tasio se entera del grave accidente de su madre... ¡y corre al hospital!

Gabriel
Capítulo 391

Gabriel ayuda a María a tensar las cosas entre los De la Reina: quieren presionar a Damián

El abogado le orienta con un plan para desestabilizar a la familia y que Damián tenga que estar del lado de María.

Cristina
Capítulo 391

Cristina se desahoga con Claudia: "Luis me gusta más de lo que creía"

Tras el incidente en la cantina con la doctora Borrell, Cristina le cuenta a su amiga que lo está pasando mal: su jefe le gusta más de lo que pensaba.

Digna

Don Pedro obliga a Digna a quedarse en casa y no ir a comer con sus hijos... ¡hasta que se le baje el moratón!

Bahar confiesa a Çagla el verdadero motivo por el que no se ha casado con Evren: “Me duele en el alma”

Bahar confiesa a Çagla el verdadero motivo por el que no se ha casado con Evren: “Me duele en el alma”

Las dudas asaltan a Amanda antes de casarse con César: esta noche, dos nuevos capítulos de La Encrucijada

Las dudas asaltan a Amanda antes de casarse con César: esta noche, dos nuevos capítulos de La Encrucijada

Publicidad