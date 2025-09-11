Amanda le planta cara a su padre en un intercambio de amenazas: “Has estado a punto de matarme”

La relación padre-hija de Octavio y Amanda está en su momento más crítico. En un intento de matar a César, el mexicano se vio envuelto en un accidente de coche en el que también iba Amanda.

Y cuando la joven descubre que su padre estuvo detrás del accidente, se pone en contra de Octavio, aceptando un matrimonio rápido e improvisado con César que enfurece al empresario.

Octavio visita a su hija en su tienda de joyas, pero la conversación no ha sido muy amigable. ¡Las amenazas han volado! “Has estado a punto de matarme”, le reprocha Amanda cuando Octavio le hace creer que le interesa su vida.

“Te escuché amenazarle de muerte”, le dice su hija ante los intentos de Octavio de defenderse. Él es muy listo, y Amanda sabe que no irá dejando pruebas por ahí, pero también sabe que está detrás de todo.

“No va a haber vuelta atrás”, le señala Octavio ante la idea de casarse con el mexicano. Parece que Amanda ha tomado su decisión, ¿seguirá adelante con sus planes de boda con César?