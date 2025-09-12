La noche de bodas más romántica: César prepara una sorpresa muy especial a Amanda para celebrar su matrimonio

La boda de César y Amanda no ha sido la que la joven siempre soñó: se esperaba celebrarlo con toda su familia y seres queridos, no prepararla rápida y corriendo con tantas dudas de por medio.

César lo sabía, y aunque ha intentado hacer del día lo más especial posible con todos aquellos que ha podido, sabe que, a la que ahora es su mujer, le han faltado demasiadas cosas.

Por ello, ha querido prepararle una sorpresa muy especial para la noche de bodas. Cuando por fin el día ha acabado y han tenido un momento a solas, César ha ido con Amanda a la habitación, donde se la ha encontrado… ¡llena de velas!

A Amanda le ha encantado el detalle, y aunque no es la boda que siempre soñó, si es con la persona que siempre se imaginó. Ambos se han besado apasionadamente, dejando de lado todas las dudas, miedos e inseguridades, y se han dejado llevar por el momento.

¿Conseguirán ser felices el uno con el otro? ¿Qué ocurrirá con Octavio ahora que Amanda y César son marido y mujer?