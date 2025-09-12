Antena 3 LogoAntena3
La noche de bodas más romántica: César prepara una sorpresa muy especial a Amanda para celebrar su matrimonio

El mexicano ha querido tener un detalle con el que es el amor de su vida en este momento tan memorable.

La boda de César y Amanda no ha sido la que la joven siempre soñó: se esperaba celebrarlo con toda su familia y seres queridos, no prepararla rápida y corriendo con tantas dudas de por medio.

César lo sabía, y aunque ha intentado hacer del día lo más especial posible con todos aquellos que ha podido, sabe que, a la que ahora es su mujer, le han faltado demasiadas cosas.

Por ello, ha querido prepararle una sorpresa muy especial para la noche de bodas. Cuando por fin el día ha acabado y han tenido un momento a solas, César ha ido con Amanda a la habitación, donde se la ha encontrado… ¡llena de velas!

A Amanda le ha encantado el detalle, y aunque no es la boda que siempre soñó, si es con la persona que siempre se imaginó. Ambos se han besado apasionadamente, dejando de lado todas las dudas, miedos e inseguridades, y se han dejado llevar por el momento.

¿Conseguirán ser felices el uno con el otro? ¿Qué ocurrirá con Octavio ahora que Amanda y César son marido y mujer?

“Creo que César no va a ser feliz contigo”: Laura se disculpa con Amanda por su comportamiento y anuncia su partida
La mujer de David por fin ha conseguido tener una excusa para alejar a su marido los meses previos al parto, pero tanto ella como Julia están con el corazón destrozado.

La mexicana ha decidió emprender en Madrid un nuevo rumbo lejos de su amigo y compañero después de descubrir la boda de César con la hija de Octavio.

