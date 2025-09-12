El plan de Patricia sale a la perfección: Julia besa a David y la mujer los pilla… ¡infraganti!

Patricia no aguanta más: necesita alejar a David de su lado durante los próximos meses como sea hasta que nazca el niño. Y para ello solamente se le ha ocurrido… ¡que Julia seduzca a David!

En cuanto Patricia ha visto que su marido estaba en el salón con una botella de whiskey, ha mandado a Julia a cumplir su papel, y la joven… ¡no ha tenido remedio!

Julia ha acompañado a David mientras se desahogaba sobre todo lo que está viviendo últimamente, y en un momento de debilidad ambos se han abrazado… ¡y se han fundido en un apasionado beso!

Patricia, que esperaba deseosa del momento detrás de la puerta, ha montado una escena y se ha subido a la habitación corriendo con lágrimas falsas en los ojos. David, ha ido corriendo detrás, consciente de su error, pidiéndole disculpas, pero Patricia se ha negado a perdonar a ninguno de los dos.

Parece que su plan ha salido tal y como lo acordaron, pero… ¿qué ocurrirá ahora entre David y Julia? ¿Y cómo reaccionará la familia cuando descubra lo que ha sucedido?