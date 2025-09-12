Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 23

El plan de Patricia sale a la perfección: Julia besa a David y la mujer los pilla… ¡infraganti!

A pesar de que Julia no estaba muy convencida de la estrategia de la mujer, no le ha quedado otra opción que seguirlo al pie de la letra y conquistar a David.

El plan de Patricia sale a la perfección: Julia besa a David y la mujer los pilla… ¡infraganti!
  • [[LINK:INTERNO|||Article|||68b0100f76325d00070c972f|||“Ten paciencia”: Julia intenta convencer a David de que la actitud de Patricia es la normal… ¿comenzará a sospechar?]]

Publicidad

Patricia no aguanta más: necesita alejar a David de su lado durante los próximos meses como sea hasta que nazca el niño. Y para ello solamente se le ha ocurrido… ¡que Julia seduzca a David!

En cuanto Patricia ha visto que su marido estaba en el salón con una botella de whiskey, ha mandado a Julia a cumplir su papel, y la joven… ¡no ha tenido remedio!

Julia ha acompañado a David mientras se desahogaba sobre todo lo que está viviendo últimamente, y en un momento de debilidad ambos se han abrazado… ¡y se han fundido en un apasionado beso!

Patricia, que esperaba deseosa del momento detrás de la puerta, ha montado una escena y se ha subido a la habitación corriendo con lágrimas falsas en los ojos. David, ha ido corriendo detrás, consciente de su error, pidiéndole disculpas, pero Patricia se ha negado a perdonar a ninguno de los dos.

Parece que su plan ha salido tal y como lo acordaron, pero… ¿qué ocurrirá ahora entre David y Julia? ¿Y cómo reaccionará la familia cuando descubra lo que ha sucedido?

David escucha a Octavio y a Mónica confesando el asesinato de Roberto Hurtado y sufre un ataque de pánico

Davis escucha a Octavio y a Mónica confesando el asesinato de Roberto Hurtado y sufre un ataque de pánico
Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

El plan de Patricia sale a la perfección: Julia besa a David y la mujer los pilla… ¡infraganti!

El plan de Patricia sale a la perfección: Julia besa a David y la mujer los pilla… ¡infraganti!

Una boda cargada de amor, dudas y venganza: ¡César y Amanda ya son marido y mujer!

Una boda cargada de amor, dudas y venganza: ¡César y Amanda ya son marido y mujer!

Amanda le planta cara a su padre en un intercambio de amenazas: “Has estado a punto de matarme”

Amanda le planta cara a su padre en un intercambio de amenazas: “Has estado a punto de matarme”

La venganza de Álvaro y Laura se sale de control: ¡han pasado la noche juntos!
Mejores momentos | Capítulo 23

La venganza de Álvaro y Laura se sale de control: ¡han pasado la noche juntos!

Begoña
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña, muy preocupada por el estado de Marta

Digna
Resumen

Capítulo 391 de Sueños de libertad; 11 de septiembre: Digna, atrapada en su propia casa bajo amenazas de Pedro

La situación está más tensa que nunca entre ellos, y Pedro le ha prohibido que salga de casa hasta que se le haya curado el moratón de la cara.

Tasio
Capítulo 391

Tasio se entera del grave accidente de su madre... ¡y corre al hospital!

El autobús en el que iba Ángela ha descarrilado, ¿habrá conseguido salvar su vida?

Gabriel

Gabriel ayuda a María a tensar las cosas entre los De la Reina: quieren presionar a Damián

Cristina

Cristina se desahoga con Claudia: "Luis me gusta más de lo que creía"

Digna

Don Pedro obliga a Digna a quedarse en casa y no ir a comer con sus hijos... ¡hasta que se le baje el moratón!

Publicidad