Mejores momentos | Capítulo 24

“Dame tiempo”: Laura se deshace en lágrimas y corta su relación con César para siempre

La mexicana ha decidió emprender en Madrid un nuevo rumbo lejos de su amigo y compañero después de descubrir la boda de César con la hija de Octavio.

“Dame tiempo”: Laura se deshace en lágrimas y corta su relación con César para siempre

Cuando Laura descubrió que César y Amanda iban a ser marido y mujer, algo en ella se rompió. El hombre del que había estado enamorada toda su vida se iba a casar con la hija del asesino de su padre, pero lo peor era… ¡que no le había dicho nada!

Tras la boda, César le ha pedido reunirse para continuar con las investigaciones, especialmente aquella enfocada en el general Méndez, pero Laura le ha sorprendido con una noticia: “Me ofrecieron un puesto de trabajo muy importante en una multinacional en Madrid”, ha confesado, desvinculándose definitivamente del objetivo con el que llegaron juntos a Oramas.

César se ha quedado en shock, pero entiende su posición: “Tienes derecho a hacer tu vida y a ser feliz”. Con respecto a los negocios en el extranjero, Laura seguirá a cargo, pero nada más allá.

“Siento mucho que tus expectativas sobre nosotros no pudieron ser”, se ha disculpado el hombre, recordándole la mujer tan increíble que es. Laura se ha deshecho en lágrimas: sabe que es un golpe que le costará mucho tiempo asimilar, pero la decisión ya está tomada: necesita alejarse de él. ¿Abandonará Laura a César? ¿O conseguirán reconciliarse y terminar lo que un día empezaron?

La mujer de David por fin ha conseguido tener una excusa para alejar a su marido los meses previos al parto, pero tanto ella como Julia están con el corazón destrozado.

