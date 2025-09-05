“El trabajo que he empezado contigo lo voy a terminar”: Octavio amenaza de muerte a César y este graba la conversación en directo

Nada más tener el accidente, César sabía que Octavio Oramas era el responsable del fallo de sus frenos. Pero tenía un problema: no había manera de culparlo. Aunque, en el último momento, Octavio le ha puesto las pruebas en bandeja.

Amanda ha decidido romper todo contacto con su padre hasta que se arregle todo, pero este, desesperado por hablar con Amanda, Octavio ha llamado a César en un momento de desesperación, y el mexicano… ¡ha grabado toda la conversación!

Aprovechando la situación, César ha querido sacar todo lo que pudiese para demostrar su culpabilidad, y no ha tenido ni un ápice de vergüenza: cuando le ha preguntado Octavio por su hija, ha sido directo:” ¿No será que sabe que has intentado matarnos?”, ha preguntado de inmediato.

Fuera de sí, Octavio ha lanzado un importante mensaje antes de dar por finalizada la conversación: “El trabajo que he empezado contigo lo voy a terminar”.

¿Qué hará César con esa grabación? ¿Se la enseñará a Amanda?