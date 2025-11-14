Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 42

Octavio se apiada de Julia y permite que ella y su bebé se queden en su casa: “Lo hago por el niño, no por ti”

El empresario ha cambiado de opinión cuando ha escuchado a la joven decir que entregaría a su hijo en un centro de acogida.

Octavio se apiada de Julia y permite que ella y su bebé se queden en su casa: “Lo hago por el niño, no por ti”

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Desesperada por su complicada situación económica, Julia acudió a Carmen y le suplicó que se quedase unos días con su bebé mientras ella buscaba trabajo. Aunque la mujer de Emilio dudó por los problemas que la joven había causado en la familia, fue incapaz de decirle que no.

Julia le suplica a Carmen que se quede con su bebé: “No puede pasar la noche en la calle”

Aunque Carmen, Amanda y Julia han intentado ocultar la presencia del bebé en la mansión, Octavio las ha pillado a todas juntas en la cocina y su primer impulso fue a la joven pedirle que se marchase con su hijo de inmediato.

Sin embargo, algo ha cambiado en Octavio cuando ha escuchado que Julia les decía a Amanda y a Carmen que entregaría a su bebé a un centro de acogida porque no puede cuidarlo. El empresario ha recordado lo mal que lo pasó en el orfanato en el que creció y enseguida ha empatizado con su situación.

“Podéis quedaros. Los niños no tienen la culpa de los errores de sus padres. En una institución no va a recibir el afecto que tú puedes darle”, le ha dicho Octavio a Julia. ¿Cómo se la convivencia a partir de ahora en la mansión?

¿Ha abortado Amanda? César se teme lo peor al ver a la joven salir destrozada de una clínica

¿Ha abortado Amanda? César se teme lo peor al ver a la joven salir destrozada de una clínica

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

¿Ha abortado Amanda? César se teme lo peor al ver a la joven salir destrozada de una clínica

¿Ha abortado Amanda? César se teme lo peor al ver a la joven salir destrozada de una clínica

“Me he dado un golpe”: Sara, obligada a mentir para protegerse de la locura de Saúl

“Me he dado un golpe”: Sara, obligada a mentir para protegerse de la locura de Saúl

La condición de Octavio para que Patricia vuelva a casa: ¡debe cuidar al bebé de Julia!

La condición de Octavio para que Patricia vuelva a casa: ¡debe cuidar al bebé de Julia!

Octavio se apiada de Julia y permite que ella y su bebé se queden en su casa: “Lo hago por el niño, no por ti”
Mejores momentos | Capítulo 42

Octavio se apiada de Julia y permite que ella y su bebé se queden en su casa: “Lo hago por el niño, no por ti”

Julia le suplica a Carmen que se quede con su bebé: “No puede pasar la noche en la calle”
Mejores momentos | Capítulo 41

Julia le suplica a Carmen que se quede con su bebé: “No puede pasar la noche en la calle”

David y César ponen en jaque a Octavio: o renuncia a la presidencia de la empresa o lo exponen ante la prensa
Mejores momentos | Capítulo 41

David y César ponen en jaque a Octavio: o renuncia a la presidencia de la empresa o lo exponen ante la prensa

La grabación de David pone en un aprieto al empresario, que está obligado a decidir si abandona la empresa o si sus trapos sucios salen a la luz.

Octavio confiesa que fue él quien mató al director del orfanato… ¡sin saber que David lo está grabando!
Mejores momentos | Capítulo 41

Octavio confiesa que fue él quien mató al director del orfanato… ¡sin saber que David lo está grabando!

El empresario reconoce que no fue Mónica quien disparó al director del orfanato mientras su hijo graba la declaración sin que él lo sepa.

Las palabras de Mariví hacen dudar a Amanda sobre su futura maternidad: “Tienes que sacrificar muchos aspectos de tu vida”

Las palabras de Mariví hacen dudar a Amanda sobre su futura maternidad: “Tienes que sacrificar muchos aspectos de tu vida”

“Ahora sí que vale la pena”: la bonita reacción de David tras descubrir que va a ser tío

“Ahora sí que vale la pena”: la bonita reacción de David tras descubrir que va a ser tío

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel intenta no dejan ningún fleco suelto para que no le descubran

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel intenta no dejan ningún fleco suelto para que no le descubran

Publicidad