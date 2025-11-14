Octavio se apiada de Julia y permite que ella y su bebé se queden en su casa: “Lo hago por el niño, no por ti”

Desesperada por su complicada situación económica, Julia acudió a Carmen y le suplicó que se quedase unos días con su bebé mientras ella buscaba trabajo. Aunque la mujer de Emilio dudó por los problemas que la joven había causado en la familia, fue incapaz de decirle que no.

Aunque Carmen, Amanda y Julia han intentado ocultar la presencia del bebé en la mansión, Octavio las ha pillado a todas juntas en la cocina y su primer impulso fue a la joven pedirle que se marchase con su hijo de inmediato.

Sin embargo, algo ha cambiado en Octavio cuando ha escuchado que Julia les decía a Amanda y a Carmen que entregaría a su bebé a un centro de acogida porque no puede cuidarlo. El empresario ha recordado lo mal que lo pasó en el orfanato en el que creció y enseguida ha empatizado con su situación.

“Podéis quedaros. Los niños no tienen la culpa de los errores de sus padres. En una institución no va a recibir el afecto que tú puedes darle”, le ha dicho Octavio a Julia. ¿Cómo se la convivencia a partir de ahora en la mansión?