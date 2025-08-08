¡Nando dispara a César y Álvaro cobra su venganza! ¿Sobrevivirá?

Si por algo se caracteriza Álvaro, es por su astucia y su capacidad para anteponerse a cualquier situación. Y en cuanto vio la posibilidad de alejar a Nando y a César de sus vidas de una sola tirada, no desperdició la oportunidad.

Su plan era sencillo: ofrecerle a Nando una gran cantidad de dinero para que acabase con César. Una vez que el delincuente estuvo dispuesto, solamente tuvo que hacerse con el teléfono de Amanda para escribir a César, haciéndose pasar por ella.

Desde el móvil de Amanda, Álvaro fingió que la joven tenía una gran urgencia, y César, sin pensárselo dos veces, fue en su busca. Pero al llegar, no se imaginaba lo que estaría por venir.

En cuestión de segundos, Nando apareció encubierto con una pistola en la mano… ¡y disparó sin piedad al mexicano! César cayó al instante al suelo ensangrentado… ¿sobrevivirá a la catástrofe? ¿Será el final? ¿O alguien conseguirá rescatarle a tiempo?