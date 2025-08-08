Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 14

¡Nando dispara a César y Álvaro cobra su venganza! ¿Sobrevivirá?

El abogado quería deshacerse tanto del delincuente como del mexicano y ha decidido matar dos pájaros de un tiro.

Si por algo se caracteriza Álvaro, es por su astucia y su capacidad para anteponerse a cualquier situación. Y en cuanto vio la posibilidad de alejar a Nando y a César de sus vidas de una sola tirada, no desperdició la oportunidad.

Álvaro se ha presentado en la casa de Julia, sabiendo que ahí encontraría al hombre. En cuanto le ha visto, Nando le ha amenazado con un cuchillo, advirtiéndole que saliese de su casa, pero Álvaro se ha mantenido firme y ha comenzado la propuesta que cambiaría la vida de todos. El abogado le ha explicado que el hombre al que había pegado hoy no era otro que David Oramas, el hijo de la persona más poderosa de la costa: "Puede hacerte volver a la cárcel con solo chasquear los dedos", le ha advertido.

Su plan era sencillo: ofrecerle a Nando una gran cantidad de dinero para que acabase con César. Una vez que el delincuente estuvo dispuesto, solamente tuvo que hacerse con el teléfono de Amanda para escribir a César, haciéndose pasar por ella.

Desde el móvil de Amanda, Álvaro fingió que la joven tenía una gran urgencia, y César, sin pensárselo dos veces, fue en su busca. Pero al llegar, no se imaginaba lo que estaría por venir.

En cuestión de segundos, Nando apareció encubierto con una pistola en la mano… ¡y disparó sin piedad al mexicano! César cayó al instante al suelo ensangrentado… ¿sobrevivirá a la catástrofe? ¿Será el final? ¿O alguien conseguirá rescatarle a tiempo?

Álvaro se ha presentado en la casa de Julia, sabiendo que ahí encontraría al hombre. En cuanto le ha visto, Nando le ha amenazado con un cuchillo, advirtiéndole que saliese de su casa, pero Álvaro se ha mantenido firme y ha comenzado la propuesta que cambiaría la vida de todos. El abogado le ha explicado que el hombre al que había pegado hoy no era otro que David Oramas, el hijo de la persona más poderosa de la costa: “Puede hacerte volver a la cárcel con solo chasquear los dedos”, le ha advertido. Pero rápidamente le ha hecho la gran propuesta: una cantidad inimaginable de dinero a cambio de una única misión… ¿de qué se tratará?

