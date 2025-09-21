"Tengo dos madres": Kaya se enfrenta a Halis y le revela la dolorosa verdad que Nükhet esconde

Con el corazón roto, Kaya le ha echado en cara a Halis el abandono que sufrieron él y su madre: “Pusiste dinero en nuestra cuenta y nos dejaste quedarnos en esta casa. Nada más. ¿Me has llamado y hablado conmigo una sola vez?”.

Sus palabras han hecho tambalear al patriarca, que ha intentado justificarse recordando que nunca aprobó la relación de su hija con Sehmuz. Sin embargo, la conversación ha dado un giro inesperado cuando Kaya ha confesado el secreto de Nükhet: “Si intentaras conocernos un poco… sabrías que tengo dos madres, no una”.

Así, el joven ha revelado que Nükhet padece un trastorno de personalidad múltiple. “Cuando era niño era todo más difícil. Me abrazaba y me quería. Y luego, de repente, me odiaba. A veces lucha consigo misma”, ha explicado con dolor.

Halis, sorprendido, ha prometido ayudar, pero Kaya no se ha dejado convencer por más palabras. Le ha dicho lo único que desea: “Mi madre lo que necesita es a su padre. Yo necesito a mi abuelo. Nada más que eso”.