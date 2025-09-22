Ferit encuentra a Kazim inconsciente en el bosque y se enfrenta a hombres armados para salvarlo, ¿sobrevivirá?

Ferit, desesperado y con pistola en mano, ha llegado al bosque para rescatar a Kazim y se ha encontrado con una escena desgarradora: el hombre estaba atado a un árbol, inmóvil y sin pulso. Cuando Ferit ha intentado soltarlo para llevarlo corriendo al hospital, de repente han aparecido unos hombres armados para pararle los pies.

En ese momento, al joven se le ha venido a la cabeza el dolor inmenso que sintió cuando perdió a su hermano Fuat. No podía soportar la idea de que Seyran pasara por lo mismo, que sintiera ese vacío tan horrible de perder a su padre. Por eso, sabía que tenía que hacer lo que fuera para salvarlo.

Aunque la situación era muy peligrosa, no se ha quedado quieto. Se ha enfrentado a ellos sin pensárselo dos veces para salvar al padre de Seyran. Les ha gritado con todas sus fuerzas: “¡Soy Ferit Korhan! ¡Esto se ha cancelado! ¡Se acabó! ¡Bajad las armas!”. Al oír su nombre, los hombres le han hecho caso y se han marchado.

Mientras pedía ayuda, le ha suplicado a Kazim que aguantara, que no lo dejara solo. En su mente, han llegado los recuerdos de los momentos que habían compartido mientras se lo llevaba a cuestas, intentando que una ambulancia lo socorriera.

Ferit sabe que detrás de todo esto está su padre, Orhan, quien quiso darle una lección. Lo que no sabe es si la intención era darle una paliza o matarlo. Ahora, todos se preguntan lo mismo: ¿ha muerto Kazim?