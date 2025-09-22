Comienza la venganza de Orhan: sus hombres secuestran a Kazim y su vida pende de un hilo

Kazım iba en el coche, sin sospechar el peligro que le acechaba. De repente, su vehículo ha sido bloqueado por otros. Su chófer le ha advertido del problema, intentando dar la vuelta, pero era demasiado tarde.

“¿Qué estás diciendo? ¡Atropéllalos entonces! ¡Sal del coche!”, ha gritado Kazım, exigiendo al chófer que lo baje. Los hombres se han acercado y uno de ellos le ha dicho: "Vienes con nosotros, Kazim Sanli".

Acorralado y asustado, el hombre ha intentado advertirles: "Escucha. Estamos en la ciudad. Hay cámaras por todas partes. Te atraparán y te pudrirás en una celda". Pero los hombres han ignorado sus palabras.

A pesar de sus gritos y súplicas, lo han sacado del coche y lo han llevado a un lugar desolado, con la intención de darle una lección y matarlo, en lo que promete ser un ajuste de cuentas inolvidable. El conflicto entre las familias ha llegado a un punto de no retorno.