Iris de La valla llega a La Encrucijada: esta es la trayectoria de Ángela Chica

Descubre todos los proyectos en los que participo la actriz antes de dar el salto a la serie de ficción del momento.

Iris de La valla llega a La Encrucijada: esta es la trayectoria de Ángela Chica

Últimamente, la vida de Amanda está dando un giro de 360 grados, y no es nada fácil asumir todo lo que está llegando. Por suerte, la joven cuenta con su apoyo más preciado: Sara empleada de su casa, pero sobre todo su mejor amiga.

“No hace falta buscar otro lugar”: Sara encuentra un nuevo hogar en casa de César

Pero… ¿quién se encuentra detrás de este personaje?

Nada más y nada menos que Ángela Chica, una joven jienense que, tras estudiar magisterio, decidió luchar por sus sueños y volcarse de lleno en la interpretación.

Ha participado en series, películas y teatro, donde destaca su papel en La Valla como Iris o su interpretación como Bea en Machos Alfa.

Ahora, aterriza en La Encrucijada para ser la mano derecha de Amanda y poder llegar al final de todo lo que ocurrió hace tantos años con Octavio Oramas y Roberto Hurtado.

