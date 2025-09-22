Antena 3 LogoAntena3
De enemigas a confidentes

La tregua que nadie esperaba: Seyran y Pelin dejan atrás sus rencores y hablan de su dolor

Tras el escandaloso encuentro en el centro comercial, Seyran ha dejado a un lado sus diferencias para ayudar a una Pelin destrozada. En una cafetería, las dos han tenido una conversación muy sincera.

La tregua que nadie esperaba: Seyran y Pelin dejan atrás sus rencores y hablan de su dolor

Desirée Castillo

Desirée Castillo
Publicado:

Después de presenciar la humillación de Pelin, Seyran ha demostrado su enorme corazón y la ha acompañado a una cafetería para asegurarse de que estuviera bien. Allí, Pelin ha sido la primera en romper el hielo, comparando su situación: "Estoy en la misma situación en la que estabas tú, Seyran".

Aunque Seyran ha intentado poner distancia asegurando que su pelea con ella y con Ferit ya se terminó, Pelin no la ha creído: "Puedes mentirle a todo el mundo, pero cuando te miro veo que estás afectada. Todavía quieres a Ferit. Igual que yo". Seyran, con la mirada perdida, ha admitido su dolor, dejando claro que el amor no basta.

Sabiendo que la puede llegar a entender, Pelin ha confesado estar decepcionada: "Fui tan estúpida que pensé que tú eras el único problema, Seyran, que cuando le dejaras se arreglaría todo".

Lejos de alegrarse de su mal, Seyran le ha dado un consejo lleno de sororidad, pidiéndole que se cuide por su hijo: “No te odies, Pelín. Vive queriéndote a ti misma. Si sigues así, harás daño a tu bebé”. Pelin, conmovida, le ha agradecido sus palabras. "Antes habría pensado que te alegrarías de verme así. Pero ahora noto que te importa de verdad".

Ambas han llegado a la misma conclusión. "Desde que Ferit llegó a mi vida, me he convertido en una persona completamente diferente. Amargada", ha confesado Seyran. "Y cuando te miro, veo que estás pasando por lo mismo". En medio de la tensión, Pelin ha pensado que, en otras circunstancias, hubieran sido grandes amigas.

Ferit lanza su anillo de matrimonio al suelo y se despide para siempre de Seyran, esta noche en Una nueva vida

