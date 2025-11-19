Antena 3 LogoAntena3
Antonio Velázquez se moja sobre las protagonistas de La Encrucijada: ¿se llevaría a Julia o a Patricia a una isla desierta?

El actor que interpreta a David Oramas se enfrenta a un divertido test en el que tiene que decidir a cuál de sus dos amores en la ficción elegiría para ciertas cosas. ¡No te lo pierdas!

La vida sentimental de David Oramas ha sido una montaña rusa de emociones: ha vivido engañado por su esposa, Patricia, fingiendo un embarazo que no era suyo, mientras se iba enamorando poco a poco de Julia, la joven mexicana embarazada que iba a darle su bebé a la pareja. Todo esto, a espaldas del pobre David, que no sabía la que se le venía encima.

A estas alturas de La Encrucijada, David ya sabe que todo era una farsa, y está tremendamente dolido con las dos mujeres. Por ello, hemos preparado a Antonio Velázquez, el actor que da vida a este personaje, unas situaciones en las que tiene elegir si las haría con Julia o con Patricia.

A un lado, la mujer con la que se casó para pasar el resto de su vida, y al otro, una joven que le cautivó y le dio un vuelco al corazón. ¿Con quién escalaría el Everest en diciembre? ¿A quién se llevaría consigo a una isla desierta durante tres meses?

Y si planease un robo al Grupo Oramas, ¿cuál de las dos sería su cómplice? A estas y otras encrucijadas hemos sometido a Antonio Velázquez, ¡dale al play para descubrir todas sus respuestas!

