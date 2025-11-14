Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 42

La condición de Octavio para que Patricia vuelva a casa: ¡debe cuidar al bebé de Julia!

El empresario le ha permitido a su exnuera quedarse en su casa porque espera un nieto suyo, pero no le piensa poner las cosas fáciles.

La condición de Octavio para que Patricia vuelva a casa: ¡debe cuidar al bebé de Julia!

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Patricia le ha demostrado a David que el hijo que espera es suyo con una prueba de paternidad, así que, juntos, han ido a ver a Octavio para él también sepa que va a tener un nieto biológico.

“Sé que nuestra relación está rota. De esta manera, podrías estar con tu nieto cuando quisieras”, le dice David a su padre para beneficiar a Patricia a pesar de que tener claro que no quiere retomar su relación con ella.

Patricia le dice a su suegro que lo único que quiere es volver a la mansión para no pasar el embarazo solo. “Voy a dejar que te quedes, pero con una condición”, dice el empresario antes de llamar a Julia.

En cuanto Patricia y David ven a la joven aparecer con su bebé, los dos se quedan en shock. Octavio le dice a su nuera que, si se quiere quedar en esa casa, deberá cuidar al bebé de Julia como si fuese suyo. ¿Aceptará la propuesta?

Octavio se cobra a su primera víctima por el falso embarazo: ¡echa a Patricia de su mansión!

Octavio se cobra a su primera víctima por el falso embarazo: ¡echa a Patricia de su mansión!

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

¿Ha abortado Amanda? César se teme lo peor al ver a la joven salir destrozada de una clínica

¿Ha abortado Amanda? César se teme lo peor al ver a la joven salir destrozada de una clínica

“Me he dado un golpe”: Sara, obligada a mentir para protegerse de la locura de Saúl

“Me he dado un golpe”: Sara, obligada a mentir para protegerse de la locura de Saúl

La condición de Octavio para que Patricia vuelva a casa: ¡debe cuidar al bebé de Julia!

La condición de Octavio para que Patricia vuelva a casa: ¡debe cuidar al bebé de Julia!

Octavio se apiada de Julia y permite que ella y su bebé se queden en su casa: “Lo hago por el niño, no por ti”
Mejores momentos | Capítulo 42

Octavio se apiada de Julia y permite que ella y su bebé se queden en su casa: “Lo hago por el niño, no por ti”

Julia le suplica a Carmen que se quede con su bebé: “No puede pasar la noche en la calle”
Mejores momentos | Capítulo 41

Julia le suplica a Carmen que se quede con su bebé: “No puede pasar la noche en la calle”

David y César ponen en jaque a Octavio: o renuncia a la presidencia de la empresa o lo exponen ante la prensa
Mejores momentos | Capítulo 41

David y César ponen en jaque a Octavio: o renuncia a la presidencia de la empresa o lo exponen ante la prensa

La grabación de David pone en un aprieto al empresario, que está obligado a decidir si abandona la empresa o si sus trapos sucios salen a la luz.

Octavio confiesa que fue él quien mató al director del orfanato… ¡sin saber que David lo está grabando!
Mejores momentos | Capítulo 41

Octavio confiesa que fue él quien mató al director del orfanato… ¡sin saber que David lo está grabando!

El empresario reconoce que no fue Mónica quien disparó al director del orfanato mientras su hijo graba la declaración sin que él lo sepa.

Las palabras de Mariví hacen dudar a Amanda sobre su futura maternidad: “Tienes que sacrificar muchos aspectos de tu vida”

Las palabras de Mariví hacen dudar a Amanda sobre su futura maternidad: “Tienes que sacrificar muchos aspectos de tu vida”

“Ahora sí que vale la pena”: la bonita reacción de David tras descubrir que va a ser tío

“Ahora sí que vale la pena”: la bonita reacción de David tras descubrir que va a ser tío

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel intenta no dejan ningún fleco suelto para que no le descubran

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel intenta no dejan ningún fleco suelto para que no le descubran

Publicidad