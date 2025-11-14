La condición de Octavio para que Patricia vuelva a casa: ¡debe cuidar al bebé de Julia!

Patricia le ha demostrado a David que el hijo que espera es suyo con una prueba de paternidad, así que, juntos, han ido a ver a Octavio para él también sepa que va a tener un nieto biológico.

“Sé que nuestra relación está rota. De esta manera, podrías estar con tu nieto cuando quisieras”, le dice David a su padre para beneficiar a Patricia a pesar de que tener claro que no quiere retomar su relación con ella.

Patricia le dice a su suegro que lo único que quiere es volver a la mansión para no pasar el embarazo solo. “Voy a dejar que te quedes, pero con una condición”, dice el empresario antes de llamar a Julia.

En cuanto Patricia y David ven a la joven aparecer con su bebé, los dos se quedan en shock. Octavio le dice a su nuera que, si se quiere quedar en esa casa, deberá cuidar al bebé de Julia como si fuese suyo. ¿Aceptará la propuesta?