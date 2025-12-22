Antena3
Mentiras, poder y su movimiento más sucio: Octavio Oramas confiesa todos sus crímenes en La Encrucijada

Abel Folk ha respondido preguntas sobre la serie metiéndose en la piel de Octavio Oramas, su personaje de La Encrucijada.

Abel Folk

Julián López
Publicado:

A la redacción de Atresmedia entra Abel Folk, pero quien se sienta para responder a todas nuestras preguntas es Octavio Oramas, el patriarca de la familia y quien dirige absolutamente todo en Oramas.

Sin trampa ni cartón, queremos que Octavio confiese todos sus crímenes. ¡Y el villano no se anda con rodeos! El patriarca de los Oramas lo confiesa absolutamente todo, desde cuántas mentiras y a quién ha mentido, su peor jugada, un movimiento muy sucio pero que tuvo que hacer para seguir sus planes...

Octavio responde cada una de las preguntas, sin pelos en la lengua, y la verdad es que nos ha dejado con ganas de saber todas las cosas que ha hecho en La Encrucijada. ¿Alguna vez ha amado de verdad? ¿A quién le tiene más miedo? ¿Y por qué actúa así? Octavio ha respondido a todo esto, y a mucho más, en este interrogatorio del villano de la ficción. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

Si quieres seguir disfrutando de Abel Folk como Octavio Oramas, engánchate a La Encrucijada, cada jueves a las 22.50 horas con dos capitulazos en Antena 3. Y si no quieres esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.

La charla más dolorosa entre Octavio y Carmen en el funeral de Emilio

La charla más dolorosa entre Octavio y Carmen en el funeral de Emilio: “Conozco hasta la última de sus miserias”

Abel Folk

