Mentiras, poder y su movimiento más sucio: Octavio Oramas confiesa todos sus crímenes en La Encrucijada

A la redacción de Atresmedia entra Abel Folk, pero quien se sienta para responder a todas nuestras preguntas es Octavio Oramas, el patriarca de la familia y quien dirige absolutamente todo en Oramas.

Sin trampa ni cartón, queremos que Octavio confiese todos sus crímenes. ¡Y el villano no se anda con rodeos! El patriarca de los Oramas lo confiesa absolutamente todo, desde cuántas mentiras y a quién ha mentido, su peor jugada, un movimiento muy sucio pero que tuvo que hacer para seguir sus planes...

Octavio responde cada una de las preguntas, sin pelos en la lengua, y la verdad es que nos ha dejado con ganas de saber todas las cosas que ha hecho en La Encrucijada. ¿Alguna vez ha amado de verdad? ¿A quién le tiene más miedo? ¿Y por qué actúa así? Octavio ha respondido a todo esto, y a mucho más, en este interrogatorio del villano de la ficción. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

