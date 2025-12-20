A las 22.50 horas
Encuentran el cuerpo de Mónica y Octavio lo pierde todo, el jueves en La Encrucijada
La vida de Octavio da un vuelco cuando la policía encuentra el cadáver de su esposa. Ahora, ya no tiene nada que perder. El próximo jueves, dos nuevos capítulos de La Encrucijada en Antena 3.
La desaparición de Mónica ha dejado un vacío en Octavio que ha intentado llenar con las falsas esperanzas de recuperarla de un secuestro que nunca se dio. Saúl mató a su hermana, a sangre fría, cuando ésta se coló en su apartamento para recuperar el vídeo con el que chantajeaba a Octavio. Y ahora, toda Oramas sabe la verdad.
La policía ha encontrado el cuerpo sin vida en el bosque. Es Mónica, y cuando Octavio reconoce el cadáver, lo ha perdido absolutamente todo. El empresario no quiere que sea verdad, se niega a creerlo, pero ya no tiene nada que perder.
Mientras, Saúl y Nando idean un plan para abandonar el pueblo, aunque César les da caza. Tras una paliza, tira a Saúl al suelo y le apunta con una escopeta. Puede acabar con todo de una vez por todas, ¿será capaz de apretar el gatillo?
El próximo jueves a las 22.50 horas, dos nuevos capítulos de La Encrucijada en Antena 3. Y si quieres ver la emisión antes que nadie, adelántate en atresplayer.
