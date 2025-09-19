Mejores momentos | Capítulo 25
Laura confiesa la verdad: se acostó con Álvaro y reveló todos los secretos de su investigación
La mexicana ha sido sincera y les ha explicado a sus compañeros el motivo por el que abogado de los Oramas sabía dónde estaba el cuadro.
Nada más saber que César y Humberto se encontraban en la cárcel por culpa de las acusaciones de Álvaro, Laura ha dejado atrás todo el odio y rencor a su amigo y se ha presentado en la cárcel para socorrerlos.
César no ha podido evitar ilusionarle al verla allí, y le ha agradecido como nunca su presencia: “Siempre estás a pie de cañón”, ha dicho orgulloso. Y aunque Laura no pensaba decir nada sobre lo que ocurrió aquel día con Álvaro, no puede mentir a su mejor amigo.
“Una noche después de tu boda, me fui a tomar unos tragos con Álvaro”, ha comenzado, “creo que se me fue la lengua”, ha terminado, dejando ver que, la culpable de que el abogado supiese la localización del cuadro era ella.
Al escucharlo, César se ha quedado sin palabras: no sabe cómo reaccionar a la traición de su mejor amiga. ¿Qué estará pasando en este mismo instante por su mente?
