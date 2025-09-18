Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 396 de Sueños de libertad; 18 de septiembre: los De la Reina intentan que Marta recupere la dirección de la empresa

María votará a su favor y hacen lo que pueden para que los Merino también les apoyen.

Capítulo 396 de Sueños de libertad; 18 de septiembre: los De la Reina intentan que Marta recupere la dirección de la empresa

Ana Bermejo Lillo
En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

María decide retomar su rehabilitación en Madrid, lo que despierta sospechas sobre sus verdaderas intenciones.

Tasio, gracias a Gaspar, ha conseguido expresar por fin todo su dolor contenido por la muerte de su madre.

Andrés ha logrado que María apoye la propuesta de liderazgo de Marta, lo que refuerza su plan frente a don Pedro. ¿Votará a su favor de verdad o es un engaño?

Miguel Ángel Vaca ha visitado la fábrica, respaldando el proyecto de “Pasión Oculta” y anunciando que Pelayo será su sustituto en la gobernación de Toledo.

Los De la Reina intentan por todos los medios que Marta sea de nuevo directora de la fábrica y parece que a los Merino no les queda otra que aceptarlo.

Vuelve a ver el capitulazo de hoy en atresplayer.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Don Pedro volverá a retener a Digna contra su voluntad

Capítulo 396 de Sueños de libertad; 18 de septiembre: los De la Reina intentan que Marta recupere la dirección de la empresa

Begoña escucha una conversación entre María y Julia... ¡Empieza a sospechar sobre si dice realmente la verdad!

Gema le desvela a Luz toda la verdad entre Digna y don Pedro: "Él es un monstruo"

Miguel Ángel Vaca anuncia frente a la prensa que Pelayo será el nuevo gobernador civil

María le asegura a Andrés que votará a favor de Marta en la junta

El joven le ha pedido que vaya de frente y le diga la verdad, lo mejor para los De la Reina es que Marta recupere la dirección de Perfumerías de la Reina.

