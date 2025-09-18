Capítulo 396 de Sueños de libertad; 18 de septiembre: los De la Reina intentan que Marta recupere la dirección de la empresa

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

María decide retomar su rehabilitación en Madrid, lo que despierta sospechas sobre sus verdaderas intenciones.

Tasio, gracias a Gaspar, ha conseguido expresar por fin todo su dolor contenido por la muerte de su madre.

Andrés ha logrado que María apoye la propuesta de liderazgo de Marta, lo que refuerza su plan frente a don Pedro. ¿Votará a su favor de verdad o es un engaño?

Miguel Ángel Vaca ha visitado la fábrica, respaldando el proyecto de “Pasión Oculta” y anunciando que Pelayo será su sustituto en la gobernación de Toledo.

Los De la Reina intentan por todos los medios que Marta sea de nuevo directora de la fábrica y parece que a los Merino no les queda otra que aceptarlo.

