“Hay que saber retirarse a tiempo”: Amanda se plantea su matrimonio al ver el odio de César

Amanda y César no están pasando su mejor momento. Amanda está distante, y aunque utiliza la excusa de la relación del mexicano con su padre, los motivos son otros: los mensajes que le mandó Laura de César el día antes de su boda acabaron con su confianza.

Un día más, César se ha despertado sin Amanda a su lado, y al hacerlo se ha dado cuenta de que el anillo de matrimonio de su mujer aún se encontraba en la mesilla de la habitación.

“¿Vas a seguir enojada conmigo?”, ha preguntado el mexicano en cuanto Amanda ha aparecido en la habitación. “Me lo pones muy difícil”, ha respondido cortante, cansada de los ataques de rabia de su pareja contra su padre.

“Tu ira ensucia todo”, ha sentenciado, y aunque César ha intentado explicarle lo que realmente sucedió aquel día en el atasco, Amanda se ha negado a escuchar y una idea se empieza a formar en su cabeza: “Hay que saber retirarse a tiempo”, ha mencionado antes de marcharse.

¿A qué se referirá? ¿Se estará replanteando su relación con César?