Octavio Oramas y César Bravo, enfrentados a juicio por la libertad: ¿quién ganará?

Octavio Oramas, César Bravo y Humberto han llegado al Juzgado de Oramas. Hoy, se determinará de una vez por todas quién es el verdadero responsable detrás del robo de un importante cuadro y de todas las acusaciones que hay contra cada uno de ellos.

César y Humberto han seguido la misma estrategia: exculpar al mecánico y que toda la culpa caiga sobre el mexicano. Además, este ha recalcado toda la historia familiar que se escondía detrás de sus actos, esperando que cumpliese como un atenuante de su condena.

Octavio, por su parte, ha reconocido que su historia familiar no era la que siempre había contado: provenía de un orfanato y fue rechazado por sus padres adoptivos a los pocos meses de acogerle.

Ahora, con las declaraciones hechas y las cartas sobre la mesa, solamente queda esperar la declaración del juez. ¿Quién será el culpable?