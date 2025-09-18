Álvaro descubre el cuadro de Octavio en el taller del mecánico y llama a la policía… ¿detendrán a Humberto?

Álvaro y Laura se parecen mucho más de lo que se imaginan: ambos son dos personas fieles a su trabajo y a con quién trabajan, y no se dejan intimidar por nadie. Por ello, la noche que pasaron juntos… ¡se entendieron tan bien!

Entre copa y copa, Laura, movida por el dolor… ¡reveló los puntos clave de su investigación contra Octavio! Entre ellos, se encontraba el robo y la ubicación del cuadro del despacho del patriarca, y Álvaro ha querido aprovechar lo descubierto para acabar con César lo antes posible.

El abogado se ha presentado en el taller de Humberto con la excusa de tener un problema en el coche. Tras mucho insistir, Álvaro ha conseguido que Humberto salga del garaje, y entonces, ha atacado.

Álvaro ha ido directo al lugar donde le indicó Laura y efectivamente… ¡ahí estaba el cuadro! Pero Humberto ha llegado rápidamente y le ha pillado… ¡con las manos en la masa!

El mecánico no ha dudado en echarle del local, pero ya era demasiado tarde: Álvaro estaba llamando a la policía. ¿Irá a la cárcel? ¿O conseguirá esquivar a las autoridades una vez más?