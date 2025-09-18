Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 25

Álvaro descubre el cuadro de Octavio en el taller del mecánico y llama a la policía… ¿detendrán a Humberto?

El abogado ha utilizado una excusa barata para entrar al comercio y conseguir las pruebas necesarias para acusar a César.

Álvaro y Laura se parecen mucho más de lo que se imaginan: ambos son dos personas fieles a su trabajo y a con quién trabajan, y no se dejan intimidar por nadie. Por ello, la noche que pasaron juntos… ¡se entendieron tan bien!

Entre copa y copa, Laura, movida por el dolor… ¡reveló los puntos clave de su investigación contra Octavio! Entre ellos, se encontraba el robo y la ubicación del cuadro del despacho del patriarca, y Álvaro ha querido aprovechar lo descubierto para acabar con César lo antes posible.

El abogado se ha presentado en el taller de Humberto con la excusa de tener un problema en el coche. Tras mucho insistir, Álvaro ha conseguido que Humberto salga del garaje, y entonces, ha atacado.

Álvaro ha ido directo al lugar donde le indicó Laura y efectivamente… ¡ahí estaba el cuadro! Pero Humberto ha llegado rápidamente y le ha pillado… ¡con las manos en la masa!

El mecánico no ha dudado en echarle del local, pero ya era demasiado tarde: Álvaro estaba llamando a la policía. ¿Irá a la cárcel? ¿O conseguirá esquivar a las autoridades una vez más?

¡Misión conseguida! Laura consigue presentar el caso de corrupción de la policía en Oramas en el cuartel general

Laura confiesa la verdad: se acostó con Álvaro y reveló todos los secretos de su investigación

Amanda sufre un golpe de realidad durante su publi-entrevista: “Tu marido fue detenido hace unos días por agredir a tu padre”

Álvaro descubre el cuadro de Octavio en el taller del mecánico y llama a la policía… ¿detendrán a Humberto?

“Hay que saber retirarse a tiempo”: Amanda se plantea su matrimonio al ver el odio de César
