Mejores momentos | Capítulo 23

La venganza de Álvaro y Laura se sale de control: ¡han pasado la noche juntos!

Los abogados, dolidos por la boda de Amanda y César, intentan sabotearla y traspasan los límites de la amistad.

La noticia de la boda de César y Amanda ha sido un jarro de agua fría para Laura y Álvaro. Ninguno de los abogados ha superado a su expareja, y entre que el enlace ha sido algo precipitado, y las formas con las que han anunciado, Álvaro y Laura han hecho equipo para intentar sabotearla.

La mexicana reenvía unos mensajes a Amanda, haciéndole ver que él siempre la ha usado para acercarse a Octavio. ¿Será la boda una jugada para debilitar al gran empresario?

Los mensajes de Laura que podrían acabar con la boda de César… ¿acudirá Amanda a la ceremonia?

Este intento de sabotear la boda se forjó de noche, con los abogados bebiendo tequila... ¡y han terminado pasando la noche juntos! Laura se despierta, desorientada, y cuando ve a Álvaro semidesnudo en su cama, el terror se apodera de ella.

La mexicana le pide que se levante rápido y que se vaya. Ha sido un error que no quiere reconocer, pero parece que a Álvaro le ha gustado. “No pasó absolutamente nada”, repite sin parar Laura.

¿Habrá sido cosa de una noche? ¿O este es el primer paso hacia una relación más allá de lo profesional de los abogados?

¡Detallazo de David! El hombre regala un teléfono nuevo a Julia para acabar con las llamadas de su expareja

Una boda cargada de amor, dudas y venganza: ¡César y Amanda ya son marido y mujer!

Amanda le planta cara a su padre en un intercambio de amenazas: “Has estado a punto de matarme”

La venganza de Álvaro y Laura se sale de control: ¡han pasado la noche juntos!

Bahar confiesa a Çagla el verdadero motivo por el que no se ha casado con Evren: “Me duele en el alma”

