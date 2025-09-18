Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 396

Gema le desvela a Luz toda la verdad entre Digna y don Pedro: “Él es un monstruo”

La doctora se entera de los malos tratos, el chantaje que le hace con revelar la muerte de Jesús y el sabotaje a los Merino.

Gema le desvela a Luz toda la verdad entre Digna y don Pedro: “Él es un monstruo”

Publicidad

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

Luz ha comenzado a contarle a Gema lo grave que está don Pedro y lo poco que le queda de vida.

La doctora no entiende el recelo de su familia, en especial el de Digna en esta última época. Además, se ha dado cuenta del golpe de la mejilla que tenía su suegra.

Gema no sabía qué decirle ante tantas preguntas y se ha puesto nerviosa: “¡Pregúntale a Luis!”

Ha comenzado confesándole el cambio en don Pedro y que el moratón de la cara de Digna sí es por su culpa. ¡Luz se ha quedado sin habla! ¿Cómo puede hacerle eso su propio marido?

La doctora ha seguido indagando y su cuñada se ha visto obligada a contarle todo: que Jesús murió a manos de Digna y que Pedro le está chantajeando con denunciarla a la Guardia Civil. Además, le ha desvelado que fue él quien saboteó a Joaquín para que dejara de ser director de la fábrica.

¿Qué va a hacer Luz con toda esta información?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

vance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Don Pedro volverá a retener a Digna contra su voluntad

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Don Pedro volverá a retener a Digna contra su voluntad

Capítulo 396 de Sueños de libertad; 18 de septiembre: los De la Reina intentan que Marta recupere la dirección de la empresa

Capítulo 396 de Sueños de libertad; 18 de septiembre: los De la Reina intentan que Marta recupere la dirección de la empresa

Begoña escucha una conversación entre María y Julia... ¡Empieza a sospechar sobre si dice realmente la verdad!

Begoña escucha una conversación entre María y Julia... ¡Empieza a sospechar sobre si dice realmente la verdad!

Gema le desvela a Luz toda la verdad entre Digna y don Pedro: “Él es un monstruo”
Capítulo 396

Gema le desvela a Luz toda la verdad entre Digna y don Pedro: “Él es un monstruo”

Miguel Ángel Vaca anuncia frente a la prensa que Pelayo será el nuevo gobernador civil
Capítulo 396

Miguel Ángel Vaca anuncia frente a la prensa que Pelayo será el nuevo gobernador civil

María le asegura a Andrés que votará a favor de Marta en la junta
Capítulo 396

María le asegura a Andrés que votará a favor de Marta en la junta

El joven le ha pedido que vaya de frente y le diga la verdad, lo mejor para los De la Reina es que Marta recupere la dirección de Perfumerías de la Reina.

Octavio y Méndez, en el punto de mira de la coronel Serrano: esta noche, dos nuevos capítulos de La Encrucijada
Avance | Capítulo 25

Octavio y Méndez, en el punto de mira de la coronel Serrano: esta noche, dos nuevos capítulos de La Encrucijada

Álvaro descubrirá que el icónico cuadro que guarda el patriarca en su despacho es falso y pondrá en rumbo una investigación imposible de frenar.

¡Por los pelos! Bahar evita que Tura descubra su plan con Rengin y destapa la enfermedad de Ahu

¡Por los pelos! Bahar evita que Tura descubra su plan con Rengin y destapa la enfermedad de Ahu

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pelayo será el nuevo gobernador civil de Toledo

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pelayo será el nuevo gobernador civil de Toledo

Digna le confiesa a Damián que sus advertencias sobre don Pedro eran ciertas: “Me arrepiento de haberme casado con él”

Capítulo 395 de Sueños de libertad; 17 de septiembre: Don Pedro intenta conseguir el perdón de Cristina escribiéndole una carta

Publicidad