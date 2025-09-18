Gema le desvela a Luz toda la verdad entre Digna y don Pedro: “Él es un monstruo”

Luz ha comenzado a contarle a Gema lo grave que está don Pedro y lo poco que le queda de vida.

La doctora no entiende el recelo de su familia, en especial el de Digna en esta última época. Además, se ha dado cuenta del golpe de la mejilla que tenía su suegra.

Gema no sabía qué decirle ante tantas preguntas y se ha puesto nerviosa: “¡Pregúntale a Luis!”

Ha comenzado confesándole el cambio en don Pedro y que el moratón de la cara de Digna sí es por su culpa. ¡Luz se ha quedado sin habla! ¿Cómo puede hacerle eso su propio marido?

La doctora ha seguido indagando y su cuñada se ha visto obligada a contarle todo: que Jesús murió a manos de Digna y que Pedro le está chantajeando con denunciarla a la Guardia Civil. Además, le ha desvelado que fue él quien saboteó a Joaquín para que dejara de ser director de la fábrica.

¿Qué va a hacer Luz con toda esta información?