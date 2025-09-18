Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 396

María le asegura a Andrés que votará a favor de Marta en la junta

El joven le ha pedido que vaya de frente y le diga la verdad, lo mejor para los De la Reina es que Marta recupere la dirección de Perfumerías de la Reina.

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

Andrés ha hablado con María para asegurarse su voto en la junta de accionistas.

Si Pedro se está muriendo, debe delegar en alguien y los De la Reina pretenden votar por unanimidad que sea Marta.

María le ha asegurado que, si es lo mejor para la empresa, votará a favor de Marta.

Andrés ha sido muy insistente con ella: no quiere sorpresas. Le ha pedido que, si tiene algún tipo de rencilla personal con él, lo deje de lado y vote en favor de Marta en la junta. Es lo mejor para todos.

¿Cumplirá María su palabra?

