Capítulo 396
María le asegura a Andrés que votará a favor de Marta en la junta
El joven le ha pedido que vaya de frente y le diga la verdad, lo mejor para los De la Reina es que Marta recupere la dirección de Perfumerías de la Reina.
Andrés ha hablado con María para asegurarse su voto en la junta de accionistas.
Si Pedro se está muriendo, debe delegar en alguien y los De la Reina pretenden votar por unanimidad que sea Marta.
María le ha asegurado que, si es lo mejor para la empresa, votará a favor de Marta.
Andrés ha sido muy insistente con ella: no quiere sorpresas. Le ha pedido que, si tiene algún tipo de rencilla personal con él, lo deje de lado y vote en favor de Marta en la junta. Es lo mejor para todos.
¿Cumplirá María su palabra?
