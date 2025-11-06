Ni familia ni aliados: Octavio limpia su entorno tras el falso embarazo de Patricia, esta noche en La Encrucijada

Esta noche, el patriarca de los Oramas toma decisiones drásticas tras descubrir que el embarazo que prometía un heredero para su familia fue una farsa urdida por su nuera Patricia, con la complicidad de un médico y a espaldas de su propio hijo.

La revelación del falso embarazo de Patricia, una mentira cuidadosamente construida para ganarse el favor de Octavio, desata una cadena de consecuencias irreversibles. El patriarca no tendrá piedad, y carga contra su nuera, el médico que lo encubrió todo... ¡y hasta con David, que nada tenía que ver!

Octavio no solo castiga la traición, sino que redefine las reglas del juego. En un giro que lo aleja de la figura paternal y lo acerca al estratega implacable, decide limpiar su entorno de quienes han abusado de su confianza. La familia Oramas está más fragmentada que nunca.

Esta noche, a las 22.50 horas, la tensión se apodera de La Encrucijada con dos nuevos capítulos en Antena 3. Y si no quieres esperar, ¡adelántate a la emisión en atresplayer!