Harun Demirsoy, el villano que promete hacer sufrir a Bahar en Renacer: conoce al nuevo jefe médico

La destitución de Rengin ha traído a la Fundación Peran a un nuevo líder, y su nombre es sinónimo de problemas para Bahar: Harun Demirsoy.

Lejos de ser un colega, Harun es un antiguo compañero de la universidad que le tiene un odio profundo a Bahar por algo que ocurrió hace años: Harun fue expulsado de la facultad y él la culpa directamente.

Su actitud es de un jefe autoritario y cruel. No solo la desprecia sino que ha dejado claro que su puesto como líder del hospital es la oportunidad perfecta para ajustar cuentas y arruinar la carrera de Bahar profesionalmente.

La doctora Özden ya lo sabe: Harun la odia y la guerra entre ellos acaba de empezar. ¿Podrá defender su puesto y su carrera del hombre que solo busca vengarse?