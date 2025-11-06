Nuevo personaje
Harun Demirsoy, el villano que promete hacer sufrir a Bahar en Renacer: conoce al nuevo jefe médico
Harun Demirsoy ha llegado al hospital para tomar el puesto de jefe médico, pero su nombramiento no es una buena noticia para la doctora Bahar.
Publicidad
La destitución de Rengin ha traído a la Fundación Peran a un nuevo líder, y su nombre es sinónimo de problemas para Bahar: Harun Demirsoy.
Lejos de ser un colega, Harun es un antiguo compañero de la universidad que le tiene un odio profundo a Bahar por algo que ocurrió hace años: Harun fue expulsado de la facultad y él la culpa directamente.
Su actitud es de un jefe autoritario y cruel. No solo la desprecia sino que ha dejado claro que su puesto como líder del hospital es la oportunidad perfecta para ajustar cuentas y arruinar la carrera de Bahar profesionalmente.
La doctora Özden ya lo sabe: Harun la odia y la guerra entre ellos acaba de empezar. ¿Podrá defender su puesto y su carrera del hombre que solo busca vengarse?
Publicidad