"¡Qué bien lo estás haciendo!": Paula Prendes y Antonio Velázquez ponen a prueba su conexión mental en un divertido juego

La relación de David y Patricia ha pasado por todo tipo de fases en La Encrucijada. Aunque al principio el hijo de Octavio estaba muy enamorado de su mujer, sus mentiras y conocer a Julia han hecho que ese sentimiento evolucione a otro tipo de cariño.

Antonio Velázquez y Paula Prendes son los actores que dan vida a estos personajes en la serie y, durante una entrevista que han concedido en exclusiva al equipo digital de Antena 3, los hemos sometido a un divertido juego para poner a prueba su conexión mental.

Mediante gestos, miradas y centrándose exclusivamente en la mímica, los dos actores han tenido que conseguir que su compañero adivinase las frases que estaban escritas en un papel. ¡Y no se les ha dado nada mal! ¡Descubre el juego completo dándole play al vídeo de arriba!