Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 35

El desesperado plan de Patricia para salvar su embarazo y su matrimonio con David: “Tenemos que deshacernos de Julia”

La mujer de David idea un plan con el doctor Garay para mandar lejos a Julia, para alejarla de su marido y para que no se entere del embarazo de Patricia.

El desesperado plan de Patricia para salvar su embarazo y su matrimonio con David: “Tenemos que deshacernos de Julia”

Publicidad

Julián López
Publicado:

Patricia ha sufrido un pequeño mareo, fruto de su embarazo, y el doctor Garay ha ido a su casa a revisarla. Su exploración la deja tranquila: el bebé está bien y Patricia está en perfecto estado.

El mareo tal vez ha podido venir precedido por la situación delicada que está atravesando su matrimonio, que pende de un hilo. David, harto del comportamiento de Patricia, le ha pedido el divorcio.

David reconoce haberse enamorado de Julia y rompe con Patricia: “Quiero el divorcio”

Patricia quiere “perder de vista para siempre” a Julia, y le pide ayuda al doctor Garay para deshacerse de la mexicana. El embarazo de Julia está muy avanzado, y abortar no es una opción. Además, Patricia no quiere que la mexicana se entere que está embarazada de verdad.

Por ello, Patricia le sugiere mandarla a otro país, un comentario que le da una idea al doctor: van a convencerla de que la subrogación corre peligro, y que no puede dar a luz en España. ¿Saldrá bien el plan que Patricia y el doctor están tramando?

Eduardo Velasco revela hasta dónde llegaría Humberto en La Encrucijada

“César está por encima de todo”: Eduardo Velasco revela hasta dónde llegaría Humberto en La Encrucijada

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

El desesperado plan de Patricia para salvar su embarazo y su matrimonio con David: “Tenemos que deshacernos de Julia”

El desesperado plan de Patricia para salvar su embarazo y su matrimonio con David: “Tenemos que deshacernos de Julia”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia, dispuesta a romper con Raúl al no poder superar su pasado

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia, dispuesta a romper con Raúl al no poder superar su pasado

Capítulo 421 de Sueños de libertad; 23 de octubre: Damián termina cediendo y se abre a vender Perfumerías de la Reina

Capítulo 421 de Sueños de libertad; 23 de octubre: Damián termina cediendo y se abre a vender Perfumerías de la Reina

Gabriel consigue su objetivo: Damián da luz verde para buscar un nuevo socio capitalista
Capítulo 421

Gabriel consigue su objetivo: Damián da luz verde para buscar un nuevo socio capitalista

Claudia sufre un ataque de pánico al escuchar la carrera de Raúl por la radio
Capítulo 421

Claudia sufre un ataque de pánico al escuchar la carrera de Raúl por la radio

Begoña acusa a María de haber mentido y ésta replica: “¡Estás trastornada!”
Capítulo 421

Begoña acusa a María de haber mentido y ésta replica: “¡Estás trastornada!”

La enfermera ha confrontado a María y le ha reprochado fingir una invalidez, no se cree nada de ella.

¡Pelea entre Luz y Begoña! La enfermera no se cree nada: “¡Lo ha hecho para retener a Andrés!”
Capítulo 421

¡Pelea entre Luz y Begoña! La enfermera no se cree nada: “¡Lo ha hecho para retener a Andrés!”

Begoña no puede creerse que la doctora defienda a María, ella está convencida de que ya podía caminar antes.

La vista contra Octavio paraliza Oramas, esta noche en La Encrucijada

La vista contra Octavio paraliza Oramas, esta noche en La Encrucijada

Begoña empieza a sospechar de María sobre su supuesta mejoría, ¿descubrirá su mentira?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña empieza a sospechar de María, ¿descubrirá su mentira?

Capítulo 420 de Sueños de libertad; 22 de octubre: Chema, movido por los celos, siembra en Raúl la duda sobre si debe marcharse

Capítulo 420 de Sueños de libertad; 22 de octubre: Chema, movido por los celos, siembra en Raúl la duda sobre si debe marcharse

Publicidad