El desesperado plan de Patricia para salvar su embarazo y su matrimonio con David: “Tenemos que deshacernos de Julia”

Patricia ha sufrido un pequeño mareo, fruto de su embarazo, y el doctor Garay ha ido a su casa a revisarla. Su exploración la deja tranquila: el bebé está bien y Patricia está en perfecto estado.

El mareo tal vez ha podido venir precedido por la situación delicada que está atravesando su matrimonio, que pende de un hilo. David, harto del comportamiento de Patricia, le ha pedido el divorcio.

Patricia quiere “perder de vista para siempre” a Julia, y le pide ayuda al doctor Garay para deshacerse de la mexicana. El embarazo de Julia está muy avanzado, y abortar no es una opción. Además, Patricia no quiere que la mexicana se entere que está embarazada de verdad.

Por ello, Patricia le sugiere mandarla a otro país, un comentario que le da una idea al doctor: van a convencerla de que la subrogación corre peligro, y que no puede dar a luz en España. ¿Saldrá bien el plan que Patricia y el doctor están tramando?