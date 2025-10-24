César es detenido como sospechoso del disparo a Octavio y Amanda corta toda relación con él: “¡Esto se acabó!”

La situación se le ha escapado por completo a César. Arrincona a Octavio en el acantilado, el lugar donde su padre murió hace 25 años, y busca unas respuestas que no llegan porque Octavio recibe un disparo que lo deja al borde de la muerte.

El mexicano no va a dejar que Octavio muera y tapona la herida, tiene que sobrevivir para darle las respuestas que busca. La policía aparece en escena con Amanda, y se encuentran una situación que les deja helados.

Amanda corre a socorrer a su padre, y la policía detiene a César. El mexicano no se lo puede creer: “¡No lo disparé! ¡Ni siquiera tengo un arma!”, grita, sin éxito. “¡Amanda, yo no fui!”, grita César desquiciado, sabiendo que esto puede destrozar su matrimonio.

Amanda no para de llorar mientras se disculpa con su padre moribundo, y termina de perder los nervios cuando César pide que le dejen ayudar. “¡Ya has hecho suficiente! ¡Esto se acabó!”, le recrimina Amanda mientras se quita su anillo y lo tira.

El doble golpe moral para César ha sido devastador: de un momento a otro, se ha quedado sin respuestas y sin matrimonio.