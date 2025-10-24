Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 35

David le pide a Julia que deje de luchar contra sus sentimientos: “Estoy enamorado, sin ti estoy vacío”

El marido de Patricia intenta una última vez que Julia apueste por su relación.

Julián López
Publicado:

Julia está haciendo las maletas para abandonar España. La mexicana ha caído en la trampa que le ha preparado Patricia y cree que no puede dar a luz aquí, por lo que se va a Londres.

El desesperado plan de Patricia para salvar su embarazo y su matrimonio con David: “Tenemos que deshacernos de Julia”

David visita a Julia, no puede evitar esa atracción que siente hacia la mexicana. Pero Julia, al saber que David le había pedido el divorcio a Patricia, no quiso saber nada más de él, alejándolo de su vida.

Él no da su brazo a torcer, quiere luchar por esta relación. “No soy la mujer que tú crees”, le dice Julia, una frase cargada de secretos que David desconoce, y que nadie sabe qué puede pasar si llega a descubrirlos.

Pero a David le da igual todo y le confiesa sus sentimientos: “Estoy enamorado de ti, sin ti me siento vacío”, le dice, con el corazón en la mano. Julia escucha esas palabras que, si la situación fuese diferente, serían recibidas con alegría, pero esto la pone entre la espada y la pared.

“Dime que no sientes nada por mí”, le pide David, provocando las lágrimas de frustración de Julia por un amor correspondido y prohibido. “No luches contra tus sentimientos”, le susurra él, al borde de las lágrimas también.

La química que sienten es irrefrenable. Lo saben. Los sentimientos se desbordan, ¡y se funden en un apasionado beso! ¿Cambiará esto la marcha de Julia? ¿O están destinados a separar sus vidas?

César descubre la segunda parte de la carta de suicidio de su padre

