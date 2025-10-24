César recibe la peor noticia posible: ¡Octavio queda libre de la cárcel!

Oramas se ha paralizado para la celebración de la vista con Octavio, en la que se determinaría si el empresario tuvo algo que ver en el asesinato de Estrella.

Como sospechoso de su muerte, Octavio ha pasado meses entre rejas, y esta vista es crucial para César. El proceso es largo y se ofrecen multitud de pruebas y testimonios, pero la resolución no es del gusto del mexicano: ¡Octavio queda libre de la cárcel!

En los pasillos, la familia Oramas celebra la resolución mientras que Laura intenta tranquilizar a César: queda libre de la cárcel, pero todavía queda el juicio, además de que Octavio tendrá que pagar una fianza.

Nada le da paz a César, ni siquiera la reflexión de Humberto que le invita a no bajar los brazos: “Hemos perdido una batalla, pero lo importante es ganar la guerra”, le dice su inseparable amigo.

César se marcha, contrariado, y recibe también los ánimos de Amanda, pero el mexicano se muestra seco y muy duro con ella. “Ve a celebrar con tu padre, por lo menos él está vivo”, le suelta. ¿Mejorará la relación entre Amanda y César?