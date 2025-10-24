Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 35

César recibe la peor noticia posible: ¡Octavio queda libre de la cárcel!

El juez ha determinado que no hay indicios claros de que Octavio haya asesinado a Estrella y lo deja libre de la cárcel.

César recibe la peor noticia posible: ¡Octavio queda libre de la cárcel!

Publicidad

Julián López
Publicado:

Oramas se ha paralizado para la celebración de la vista con Octavio, en la que se determinaría si el empresario tuvo algo que ver en el asesinato de Estrella.

Saúl tiende una trampa a Octavio… ¡y Estrella muere!

Como sospechoso de su muerte, Octavio ha pasado meses entre rejas, y esta vista es crucial para César. El proceso es largo y se ofrecen multitud de pruebas y testimonios, pero la resolución no es del gusto del mexicano: ¡Octavio queda libre de la cárcel!

En los pasillos, la familia Oramas celebra la resolución mientras que Laura intenta tranquilizar a César: queda libre de la cárcel, pero todavía queda el juicio, además de que Octavio tendrá que pagar una fianza.

Nada le da paz a César, ni siquiera la reflexión de Humberto que le invita a no bajar los brazos: “Hemos perdido una batalla, pero lo importante es ganar la guerra”, le dice su inseparable amigo.

César se marcha, contrariado, y recibe también los ánimos de Amanda, pero el mexicano se muestra seco y muy duro con ella. “Ve a celebrar con tu padre, por lo menos él está vivo”, le suelta. ¿Mejorará la relación entre Amanda y César?

David se muestra más distante con Patricia... ¡tras pasar la noche con Julia!

David se muestra más distante con Patricia... ¡tras pasar la noche con Julia!

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

David le pide a Julia que deje de luchar contra sus sentimientos: “Estoy enamorado, sin ti estoy vacío”

David le pide a Julia que deje de luchar contra sus sentimientos: “Estoy enamorado, sin ti estoy vacío”

César recibe la peor noticia posible: ¡Octavio queda libre de la cárcel!

César recibe la peor noticia posible: ¡Octavio queda libre de la cárcel!

El desesperado plan de Patricia para salvar su embarazo y su matrimonio con David: “Tenemos que deshacernos de Julia”

El desesperado plan de Patricia para salvar su embarazo y su matrimonio con David: “Tenemos que deshacernos de Julia”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia, dispuesta a romper con Raúl al no poder superar su pasado
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia, dispuesta a romper con Raúl al no poder superar su pasado

Capítulo 421 de Sueños de libertad; 23 de octubre: Damián termina cediendo y se abre a vender Perfumerías de la Reina
Resumen

Capítulo 421 de Sueños de libertad; 23 de octubre: Damián termina cediendo y se abre a vender Perfumerías de la Reina

Gabriel consigue su objetivo: Damián da luz verde para buscar un nuevo socio capitalista
Capítulo 421

Gabriel consigue su objetivo: Damián da luz verde para buscar un nuevo socio capitalista

Aconsejado por sus hijos, y, sin saberlo, rematado por Gabriel, Damián quiere que alguien compre la empresa... ¡Y su sobrino hará lo que sea porque la adquiera Brossard!

Claudia sufre un ataque de pánico al escuchar la carrera de Raúl por la radio
Capítulo 421

Claudia sufre un ataque de pánico al escuchar la carrera de Raúl por la radio

La joven rememora su accidente con Mateo, donde él falleció y perdieron al bebe´: ¿podrá aguantar una vida con Raúl ligado a los coches y la carretera?

Begoña acusa a María de haber mentido y ésta replica: “¡Estás trastornada!”

Begoña acusa a María de haber mentido y ésta replica: “¡Estás trastornada!”

¡Pelea entre Luz y Begoña! La enfermera no se cree nada: “¡Lo ha hecho para retener a Andrés!”

¡Pelea entre Luz y Begoña! La enfermera no se cree nada: “¡Lo ha hecho para retener a Andrés!”

La vista contra Octavio paraliza Oramas, esta noche en La Encrucijada

La vista contra Octavio paraliza Oramas, esta noche en La Encrucijada

Publicidad