Capítulo 421 de Sueños de libertad; 23 de octubre: Damián termina cediendo y se abre a vender Perfumerías de la Reina

El patriarca, aunque se ha negado, termina pidiéndole a Gabriel que redacte un contrato de compra- venta de acciones. ¡Ni se imagina que es justo lo que él quiere!

En el capítulo de hoy hemos visto como Begoña se ha obsesionado con la recuperación de María, y se ha enfrentado a todo el que se le ha puesto por delante.

Tanto con Luz como con la propia María, ha tenido enfrentamientos, no se cree nada de lo que dice: mantiene que lleva tiempo fingiendo su enfermedad.

Por su parte, el patriarca se ha negado a buscar un nuevo socio mayoritario para la empresa, sin embargo, tras las conversaciones con sus hijos y Digna, se lo ha empezado a plantear.

De hecho, le ha pedido a Gabriel que redacte un posible contrato de compraventa de acciones: no sabe que él es justo lo que quería.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia, dispuesta a romper con Raúl al no poder superar su pasado

Gabriel consigue su objetivo: Damián da luz verde para buscar un nuevo socio capitalista

Claudia sufre un ataque de pánico al escuchar la carrera de Raúl por la radio
Begoña acusa a María de haber mentido y ésta replica: “¡Estás trastornada!”
¡Pelea entre Luz y Begoña! La enfermera no se cree nada: “¡Lo ha hecho para retener a Andrés!”
Begoña no puede creerse que la doctora defienda a María, ella está convencida de que ya podía caminar antes.

