Resumen
Capítulo 421 de Sueños de libertad; 23 de octubre: Damián termina cediendo y se abre a vender Perfumerías de la Reina
El patriarca, aunque se ha negado, termina pidiéndole a Gabriel que redacte un contrato de compra- venta de acciones. ¡Ni se imagina que es justo lo que él quiere!
En el capítulo de hoy hemos visto como Begoña se ha obsesionado con la recuperación de María, y se ha enfrentado a todo el que se le ha puesto por delante.
Tanto con Luz como con la propia María, ha tenido enfrentamientos, no se cree nada de lo que dice: mantiene que
Por su parte, el patriarca se ha negado a buscar un nuevo socio mayoritario para la empresa, sin embargo, tras las conversaciones con sus hijos y Digna, se lo ha empezado a plantear.
De hecho, le ha pedido a Gabriel que redacte un posible contrato de compraventa de acciones: no sabe que él es justo lo que quería.
Vuelve a ver el capitulazo de hoy en
