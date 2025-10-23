Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 421

Begoña acusa a María de haber mentido y ésta replica: “¡Estás trastornada!”

La enfermera ha confrontado a María y le ha reprochado fingir una invalidez, no se cree nada de ella.

Begoña acusa a María de haber mentido y ésta replica: “¡Estás trastornada!”

Begoña se ha enfrentado a María y ha sido clara: cree que les ha mentido todo este tiempo con su inmovilidad, y que ya conseguía mover las piernas desde hace tiempo.

María se ha defendido, ella “recuperó la movilidad” el día de la explosión. Pero Begoña no la cree, sabe que todo ha sido un plan para mantenerse al lado de Andrés.

Tras una larga discusión donde la enfermera le recuerda todas las “jugarretas” que ha hecho, María ha desviado el tema todo lo posible, y le ha recriminado todas las secuelas que tiene desde que se quedó en la silla de ruedas.

“El odio que tienes hacia mí te ha trastornado”, ha sentenciado María a una frustrada Begoña.

Begoña no puede creerse que la doctora defienda a María, ella está convencida de que ya podía caminar antes.

