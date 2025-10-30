Álvaro le entrega César los papeles del divorcio… ¡pero él los rompe en su cara!

Después del altercado que su marido y su padre tuvieron en el acantilado, Amanda lo tiene claro: no quiere seguir casada con César. La joven cree que la sed de venganza que tiene nunca dejará que sean felices y cree que ha sobrepasado un límite imperdonable poniendo en riesgo la vida de su padre.

Después de comunicarle a su familia sus planes de separarse, Álvaro se ha ofrecido a llevarle el divorcio a Amanda y ha querido llevarle la documentación personalmente a César para regodearse en su cara.

El hijo de Mariví se quedó muy afectado después de que Amanda lo dejase por César, por eso está disfrutando como nunca de esta situación. Aunque parece que Laura comienza a ser una persona importante en su vida, la hija de Octavio significa mucho para él todavía.

Pero, para sorpresa de Álvaro, César ha roto los papeles del divorcio en su cara. “No puedes obligar a Amanda a seguir casada contigo. Ya no te quiere”, le ha espetado al mexicano el hijo de Mariví. ¿Acabará firmando César esos papeles?