Mejores momentos | Capítulo 37

Álvaro le entrega César los papeles del divorcio… ¡pero él los rompe en su cara!

El hijo de Mariví ha aprovechado la ocasión para regodearse ante el mexicano, pero éste le ha dejado claro que no piensa dejar a Amanda.

Patri Bea
Después del altercado que su marido y su padre tuvieron en el acantilado, Amanda lo tiene claro: no quiere seguir casada con César. La joven cree que la sed de venganza que tiene nunca dejará que sean felices y cree que ha sobrepasado un límite imperdonable poniendo en riesgo la vida de su padre.

Amanda le pide el divorcio César: “No quiero apostar por un amor que me hace daño”

Después de comunicarle a su familia sus planes de separarse, Álvaro se ha ofrecido a llevarle el divorcio a Amanda y ha querido llevarle la documentación personalmente a César para regodearse en su cara.

El hijo de Mariví se quedó muy afectado después de que Amanda lo dejase por César, por eso está disfrutando como nunca de esta situación. Aunque parece que Laura comienza a ser una persona importante en su vida, la hija de Octavio significa mucho para él todavía.

Pero, para sorpresa de Álvaro, César ha roto los papeles del divorcio en su cara. “No puedes obligar a Amanda a seguir casada contigo. Ya no te quiere”, le ha espetado al mexicano el hijo de Mariví. ¿Acabará firmando César esos papeles?

Arranca el plan de venganza de Saúl contra Octavio: “Vas a empezar a pagar”

Arranca el plan de venganza de Saúl contra Octavio: “Vas a empezar a pagar”

